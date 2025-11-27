Rusia descarta cancelación de visita de Witkoff por filtraciones de contactos con Kremlin

Moscú, 27 nov (EFE).- Rusia descartó hoy la cancelación de la visita prevista para la próxima semana del enviado de Estados Unidos, Steve Witkoff, debido a las filtraciones a la prensa de sus conversaciones con representantes del Kremlin.

"No tengo ningún motivo para ponerla (la visita) en duda", dijo Serguéi Riabkov, viceministro de Exteriores, a la prensa local.

El diplomático recordó que ésta no será la primera visita de Witkoff a Moscú, en donde estuvo por quinta vez en agosto pasado.

"Con lo que venga será con lo que trabajemos", dijo, al tiempo que admitió que no hay "claridad" sobre las conclusiones de las consultas de Ginebra entre Ucrania, los europeos y EE.UU.

Riabkov tachó a los países que lideran la Unión Europea de "fuerzas destructivas" que "intentaron y siguen intentando torpedear el proceso" de paz.

El Kremlin ya denunció el miércoles que quienes piden la destitución de Witkoff tras la filtración a la prensa de su conversación telefónica con el asesor presidencial ruso, Yuri Ushakov, buscan "frenar el tímido impulso hacia el arreglo pacífico".

Al tiempo que se mostró indignada con las filtraciones, Rusia quitó hierro a la conversación telefónica en la que Witkoff llamó a Ushakov a trabajar en un plan de paz y le recomendó que el presidente ruso, Vladímir Putin, llamara al líder estadounidense, Donald Trump, para felicitarle por su éxito diplomático en Gaza.

Dicho consejo buscaba teóricamente que Trump negara el suministro de misiles de crucero Tomahawk a su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, según las filtraciones publicadas por la agencia Bloomberg.EFE