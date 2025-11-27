Pedri empieza a trabajar con el grupo y podría volver ante el Alavés

El jugador del FC Barcelona Pedri ha entrenado este jueves con sus compañeros en la sesión de preparación del equipo de Hansi Flick para el duelo de LaLiga EA Sports del fin de semana contra el Alavés, en el que podría estar el centrocampista canario tras estar un mes de baja.

Pedri ha empezado a trabajar con el grupo en una sesión con todos los disponibles pero sin el lesionado Fermín López, que estará unas dos semanas de baja por una afectación en el sóleo derecho. Una baja que, sin duda, se vería compensada por el hipotético regreso de Pedri al equipo.

El canario se ha perdido los cuatro últimos partidos del equipo blaugrana, dos de LaLiga EA Sports --victorias contra el Celta (2-4) y contra el Athletic Club (4-0)-- y dos en la Champions --empate contra el Brujas (3-3) y derrota contra el Chelsea (3-0)--.

Por otro lado, los canteranos Dro y Eder Aller también han formado parte de una sesión que se ha llevado a cabo en el campo Tito Vilanova, para preparar el duelo del sábado 29 de noviembre contra el Alavés en el Spotify Camp Nou.