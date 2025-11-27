Pakistán transmite condolencias a los familiares de las víctimas del incendio de Hong Kong

Islamabad, 27 nov (EFE).- El Gobierno de Pakistán transmitió este jueves sus condolencias al Gobierno de la Región Administrativa Especial de Hong Kong y a los familiares de las víctimas de un incendio en un complejo residencial en la ciudad, en el que han fallecido al menos 55 personas y 279 siguen desaparecidas.

"Nos apena profundamente conocer el devastador incendio en Tai Po, que ha provocado una trágica pérdida de vidas y ha dejado a muchos desaparecidos y heridos", dijo en un mensaje en X el ministro de Asuntos Exteriores paquistaní, Ishaq Dar.

"Pakistán se solidariza con el pueblo de Hong Kong y China en estos momentos difíciles. Confío en que Hong Kong, bajo la dirección de Su Excelencia el Prsidente Xi (Jinping) y el competente liderazgo chino, superará este desafío", añadió Dar.

El fuego comenzó ayer en uno de los edificios del complejo Wang Fuk Court del distrito hongkonés de Tai Po y se propagó con extrema rapidez, alimentado por los andamios de bambú recubiertos con mallas de seguridad, lonas impermeables y planchas de poliestireno expansivo utilizados en las obras de renovación exterior iniciadas en julio de 2024.

La catástrofe es ya el peor siniestro de este tipo en tiempos de paz en Hong Kong.

Pakistán es el mayor socio de China en el Sur de Asia. EFE