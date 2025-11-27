Agencias

Noboa viaja por segunda vez a EE.UU. tras el rechazo en referéndum a las bases extranjeras

Quito, 26 nov (EFE).- El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, viajará por segunda vez a Estados Unidos tras el rechazo en el referéndum a la propuesta de instalar bases militares extranjeras en territorio ecuatoriano.

El decreto ejecutivo 235 informa de que el "viaje oficial internacional" tendrá lugar desde este jueves, 27 de noviembre, hasta el próximo lunes, 1 de diciembre.

Aunque no se especifica el motivo de la visita, el documento afirma que "es de interés del Gobierno de la República del Ecuador fortalecer, profundizar y dinamizar los lazos diplomáticos, políticos y comerciales con los Estados que constituyen aliados estratégicos para el país".

El último traslado de Noboa a Estados Unidos tuvo lugar entre el 18 y el 20 noviembre y fue de carácter "confidencial", aseguró el secretario General de Integridad Pública, José Julio Neira.

Este será, por tanto, su segundo viaje a EE.UU. tras la derrota en el referéndum celebrado el 16 de noviembre, en el que los ecuatorianos rechazaron instalar una Asamblea Constituyente que permita la redacción de una nueva Carta Magna, la reducción del número de asambleístas, la eliminación de la financiación pública a partidos políticos y autorizar la instalación de bases militares extranjeras en el país.

El oficialismo basó su defensa de esta última propuesta en la necesidad de reforzar la seguridad del país para combatir la actividad del crimen organizado.

Antes de la votación, la secretaria de Seguridad Nacional estadounidense, Kristi Noem, estuvo en Ecuador para visitar las bases militares de Manta y Salinas, en la costa ecuatoriana, en donde había la posibilidad de que EE.UU. pudiera volver a instalarse después de su salida del país en 2009 si se aprobaba en la consulta. EFE

