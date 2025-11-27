Marruecos se incauta de 16 toneladas de hachís y desarticula una red de narcotráfico

Rabat, 27 nov (EFE).- Las autoridades marroquíes detuvieron a ocho personas y se incautaron de 16 toneladas de hachís y varias embarcaciones utilizadas para el narcotráfico durante una operación para desmantelar una red internacional de tráfico de drogas, informaron este jueves fuentes oficiales.

Según la Oficina Central de Investigación Judicial (OCJI), conocida como el "FBI marroquí", la red utilizaba playas próximas a Casablanca (en la costa atlántica) para traficar con la droga utilizando embarcaciones neumáticas.

Durante esta operación, que se desarrolló el martes, fueron detenidas ocho personas de entre 32 y 60 años y se incautaron 16 toneladas de hachís distribuidas en más de 300 fardos, informó hoy la entidad en un comunicado.

Además, la policía aseguró unos 2,5 millones de dirhams (unos 250.000 euros), seis embarcaciones neumáticas, ocho motores fuera borda, combustible, teléfonos móviles y dispositivos de geolocalización “GPS”.

Marruecos investiga posibles vínculos internacionales de la red desmantelada.

Este operativo se produce poco después de que la coordinación entre la policía marroquí y la española permitiera detener a 20 personas, en octubre, e incautar en el sur de España 22 toneladas de hachís ocultas en camiones frigoríficos procedentes de Marruecos.EFE