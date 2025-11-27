Lukashenko llama a alianza militar postsoviética a responder a la militarización de Europa

Moscú, 27 nov (EFE).- El presidente de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko, llamó este jueves a los países miembros de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC), alianza militar postsoviética encabezada por Rusia, a responder a la militarización de los países europeos.

"Los países europeos están poniendo sus economías en pie de guerra, incrementando la inversión en la industria de defensa y la producción de armas. En la OTSC debemos responder a esto y lo estamos haciendo", afirmó Lukashenko, citado por la agencia oficial bielorrusa BELTA, al intervenir en el plenario de la cumbre que se celebra en Biskek, capital kirguís.

Lukashenko, cuyo país acoge armas nucleares tácticas rusas y en un futuro albergará armamento hipersónico ruso, mantiene tensas relaciones con sus vecinos de la OTAN, especialmente Polonia y Lituania.

A su vez, enfatizó que la OTSC debe adaptarse constantemente a los cambiantes desafíos y amenazas de seguridad para poder responder a ellos con la mayor rapidez y eficacia posible.

"Disponemos de un sistema con un componente militar, con herramientas anticrisis y lucha contra el terrorismo y el narcotráfico", afirmó Lukashenko, que añadió que también se avanza en la cooperación en ciberseguridad.

Reiteró que la OTSC mantiene su relevancia en el actual panorama de seguridad en Eurasia y subrayó que lo confirma el dinámico desarrollo de todos sus componentes: el político-militar, el técnico-militar y la lucha contra las amenazas transnacionales.

La alianza militar postsoviética la conforman Bielorrusia, Rusia, Kazajistán, Kirguistán y Tayikistán, mientras que Armenia congeló a principios de 2024 su participación en la OTSC debido a sus discrepancias por la inacción de la organización ante las agresiones azerbaiyanas.

La próxima reunión de la OTSC tendrá lugar en Moscú el 11 de noviembre de 2026.EFE