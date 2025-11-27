La solidez perdida, el debe de los kilómetros y el 55% de Mbappé

Madrid, 27 nov (EFE).- Xabi Alonso cogió oxígeno en la noche griega tras la crisis. Un 3-4 ante Olympiacos, más sufrido de lo esperado tras verse con dos goles de ventaja en dos ocasiones, con una defensa de circunstancias que le hizo perder la solidez que tanto persigue en un equipo que volvió a correr menos kilómetros que su rival (115,7 a 109) y en el que Mbappé anota el 55% de los goles esta temporada.

El Real Madrid no tuvo el control del juego en el Georgios Karaiskakis. En ese ida y vuelta, Mbappé, con cuatro goles, y Vinícius, con dos asistencias y un impacto constante en el juego, fueron determinantes, pero Olympiacos lo aprovechó para creer hasta el final en sumar un resultado positivo en la visita del conjunto blanco.

Salió Xabi Alonso a la cita en Grecia con una defensa marcada por las bajas. Sin Carvajal, Rüdiger, Alaba y Hujsen, lesionados, el técnico improvisó una nueva línea defensiva.

Trent en el lateral derecho; Asencio, único central sano, fue titular tras conocer la muerte de su abuelo, del que se despidió tras el encuentro a través de sus redes sociales; Álvaro Carreras como central izquierdo en defensa de cuatro, posición desbloqueada para él; y Ferland Mendy, sin minutos desde el 26 de abril, cuando disputó 11 en la final de Copa del Rey, volviendo de lesión, se estrenó esta temporada en el lateral izquierdo.

Sin más opciones y sin contar con canteranos para reforzar la línea de centrales, Xabi metió físico en el centro del campo con Tchouaméni-Camavinga-Valverde, pero su equipo volvió a pecar de falta de control y solidez entre la defensa y el resto del equipo.

Más aún con los dos delanteros, señalados por José Luis Mendilibar por su poca implicación defensiva.

“Los dos de arriba -Mbappé y Vinícius- nos han hecho mucho daño, pero porque descansan mucho cuando nosotros tenemos el balón y son los otros ocho los que tratan de defender y de correr. Entonces, cuando recuperan el balón, están frescos para hacerte daño a la espalda”, analizó el técnico español de Olympiacos.

No ayudaron a aguantar el resultado los cambios, con Brahim Díaz sustituyendo a Asencio en el minuto 73, lo que hizo retrasar a Tchouaméni a la posición de central. Y Olympiacos lo aprovechó. Tanto que finalizó el partido rematando más -18 a 15- y más entre los tres palos -8 a 7-.

Datos que demuestran la pérdida de solidez de un Real Madrid que ha encajado cinco goles en los dos últimos partidos. Estos, sumados a los cinco del derbi, forman gran parte de los 17 que ha encajado en lo que va de temporada, repartidos en 18 encuentros y teniendo en cuenta que Courtois -el miércoles jugó Lunin su primer partido por un proceso vírico del guardameta belga- ha dejado su portería a cero en ocho ocasiones.

Una base de crecer empezando por la defensa y por el control del juego que se ha ido desvaneciendo con el paso de los partidos en un Real Madrid que, como la pasada temporada, acostumbra a recorrer menos kilómetros que sus rivales en ‘Champions’.

Según datos de la UEFA, 115,7 kilómetros recorrieron los jguadores de Olympiacos, por los 109 del Real Madrid.

Contra el Liverpool en la derrota en Anfield, los de Arne Slot recorrieron 110,2 kilómetros y los de Xabi Alonso 106,5.

Es más, en ningún partido de Liga de Campeones ha corrido más kilómetros que su rival: Contra el Marsella 105,6 por 108,9; contra el Kairat Almaty 110,3 por 112,6; y ante la Juventus 104,6 por 113,6.

Sin embargo, a pesar de estos números, la figura de Kylian Mbappé emergió de nuevo por encima del resto. Su cuarto ‘póker’ -cuatro goles- en su carrera y la primera vez en la Liga de Campeones. Los tres primeros en solo 6 minutos y 42 segundos para dejar atrás su peor racha del curso.

No marcó Mbappé en Anfield, Vallecas ni Elche. Y el Real Madrid no ganó ninguno de los tres partidos de forma consecutiva -derrota en ‘Champions’ y dos empates en Liga-. Sin el galo a pleno rendimiento, el equipo de Xabi Alonso carburó. Aunque, eso sí, el propio Mbappé quiso desentenderse de esta dependencia de su equipo entorno a su figura.

“No tienes que decir ‘dependencia’, sino que soy responsable, porque no hemos ganado y mi trabajo es marcar goles. Eso es lo que tienes que decir, no ‘dependencia’. Kylian no ha marcado y Kylian tiene que marcar”, contestó al ser preguntado en zona mixta tras el partido ante Olympiacos.

Un Mbappé que asumió su parte de responsabilidad en la crisis de un Real Madrid en el que, aunque huya de ello, depende de él.

22 goles suma el francés esta temporada, de los 40 que ha marcado el Real Madrid. Un 55% de los tantos llevan su firma.

Por detrás, Vinícius con cinco, Bellingham con cuatro y Arda Güler con tres son los únicos futbolistas que han marcado más de un gol esta temporada. En total, solo diez goleadores diferentes en un Real Madrid que ganó a Olympiacos a lomos de un Mbappé que se encargó, de nuevo, de tapar las dudas del inicio de la era de un Xabi Alonso que coge oxígeno tras tres resultados dolorosos.

Óscar Maya Belchí