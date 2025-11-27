La junta militar de Birmania concede la amnistía a unos 3.000 presos a un mes de las elecciones

La junta militar que gobierna Birmania desde el golpe de Estado de 2021 ha anunciado este jueves que ha concedido la amnistía a unos 3.000 presos, una medida adoptada a tan solo un mes de las elecciones generales, que han sido criticadas por disidentes y miembros de la comunidad internacional.

Así, ha indicado que esas 3.000 personas serán puestas en libertad, si bien el total de casos sobreseídos asciende de 5.580, tal y como ha señalado la junta, según informaciones de la organización Democratic Voice of Burma.

Entre los amnistiados se encuentran 2.361 presos políticos que se encuentran encarcelados en prisiones, centros de detención y campos en varios puntos del país. A ellas se suman otras 724, las cuales podrían volver a ser detenidas en caso de que cometan algún delito a posteriori.

La mayoría de estos presos habían sido condenados con penas de hasta tres años de prisión por difundir información falsa para "difundir el pánico entre la población" o "incitar al odio contra miembros del Gobierno".

Desde la asonada de febrero de 2021, más de 30.000 personas han sido detenidas en todo el país, de las cuales 22.708 siguen entre rejas, tal y como ha indicado la Asociación de Asistencia para Presos Políticos (AAPP) a través de su página web.