HRW denuncia que "decenas de activistas han sido detenidos arbitrariamente" por los hutíes

El Cairo, 27 nov (EFE).- Los rebeldes hutíes de Yemen han detenido a "decenas de líderes políticos y activistas" de forma arbitraria en los últimos meses en el área del país bajo su control, denunció este jueves la organización Human Rights Watch (HRW), que también advierte del riesgo de que ocurran "desapariciones forzadas".

"Al menos 70 personas" asociadas a la Congregación Yemení para la Reforma -también llamada Islah-, fueron detenidas en una operación ejecutada en menos de 24 horas que tuvo lugar en la Gobernación de Dhamar (centro oeste del país) el pasado 28 de octubre, aseguró la ONG en un comunicado.

Para HRW, estas detenciones "forman parte de una campaña más amplia que se ha llevado a cabo durante el último año y medio y que tiene como objetivo a miembros de la sociedad civil, personal de las Naciones Unidas y de organizaciones no gubernamentales, empresarios e incluso personas dentro de las autoridades hutíes".

Recuerda que "al menos 59 miembros del personal de la ONU se encuentran detenidos sin acceso a abogados", algunos de ellos acusados "dudosamente" de espionaje, al igual que los 17 yemeníes condenados a muerte el pasado domingo por colaborar con los servicios de inteligencia estadounidenses, israelíes y saudíes.

El investigador para el Yemen y Baréin de HRW, Niku Jafarnia, señaló que "en lugar de atender las necesidades urgentes de los yemeníes en los territorios controlados por los hutíes, estos parecen estar deteniendo a cualquiera que consideren una amenaza para su movimiento" y pidió la liberación inmediata "de todas las personas detenidas arbitrariamente".

Aunque los hutíes llevan deteniendo a personas afiliadas a partidos políticos de la oposición desde que tomaron el control de la capital del país, Saná, la represión se ha incrementado en los últimos meses contra organizaciones como el Partido Socialista Yemení, el Congreso Popular General, el Partido Socialista Árabe Baaz o el propio partido Islah, que asegura tener a más de 200 militantes detenidos, según HRW.

Además, añaden que el grupo de expertos de la ONU para el Yemen ya afirmó en su informe de 2025 que "el poder judicial [de los hutíes] se ha utilizado como arma para reprimir la disidencia y la libertad de expresión" acusando "a cientos de personas de traición y espionaje" a menudo sin mostrar órdenes de detención, sin comunicar los cargos formales y sin ofrecer la debida asistencia letrada.

Los hutíes, respaldados por Irán, han iniciado una gran campaña de detenciones contra personas presuntamente vinculadas a actividades de espionaje, entre ellas trabajadores de Naciones Unidas, tras los bombardeos de Israel y Estados Unidos contra sus posiciones en represalia por sus ataques contra el Estado judío y el mar Rojo. EFE