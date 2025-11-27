Agencias

Fieles salvadoreños celebran una procesión para fortalecer la hermandad entre pueblos

Guardar

Cuisnahuat (El Salvador), 26 nov (EFE).- Un centenar de feligreses católicos de la localidad de Cuisnahuat, al este de El Salvador, celebraron este miércoles una tradicional procesión que combina el sincretismo religioso y popular que busca fortalecer la hermandad entre pueblos, dar ofrendas y agradecer por favores.

Se trata de la tradición denominada "Encuentro de los Cumpas", que se lleva a cabo en el municipio de Cuisnahuat, ubicado a unos 70 kilómetros de la capital salvadoreña.

La celebración comenzó con la salida del sol a través de una exhibición de las imágenes de San Lucas y San Cristóbal, patronos de las localidades de Cuisnahuat y Jayaque, respectivamente, en una cueva en la que los descendientes indígenas realizaron rituales.

Los asistentes a la festividad hicieron fila para orar frente a las imágenes de los patronos, dejar ofrendas económicas y compartir alimentos.

"Para nosotros participar es tener fe. Pedimos para que intercedan por alguna enfermedad y hemos tenido muchos milagros", comentó en declaraciones a EFE la feligresa Laura Paredes.

Luego de los rituales, las imágenes fueron resguardadas en cajas de madera para ser cargadas por voluntarios y trasladadas en una peregrinación, con un recorrido de aproximadamente seis kilómetros, acompañada de música y quema de pólvora.

El clímax de la tradición fue la llegada de las imágenes de San Lucas y San Cristóbal al casco urbano de Cuisnahuat, donde se unen a las de San Esteban y Santo Domingo de Guzmán, patronos de localidades cercanas.

Al encontrarse, los fieles realizaron con solemnidad el ritual la "topa", que consiste en un saludo de chocar manos y frentes que simbolizan el compadrazgo. La tradición católica finalizó un almuerzo comunitario.

Temas Relacionados

EFEefeinternacionalel salvadorreligionprocesion

Últimas Noticias

Identifican a presunto autor del tiroteo a la Guardia Nacional en Washington, según medios

Infobae

Perú apaga incendio que estaba dañando ecosistemas vitales en parque nacional en los Andes

Infobae

El primer ministro de Perú contradice al presidente Jerí: "No es posible" intervenir en la Embajada mexicana

Mientras continúa la controversia en Lima, el entorno político se tensa por la orden de captura contra Betssy Chávez, la decisión oficial de no ingresar en la sede diplomática mexicana busca evitar una escalada y mantener la legalidad internacional

El primer ministro de Perú

Aumentan a 44 los muertos y 279 desaparecidos en el peor incendio de Hong Kong en 30 años

Infobae

Martín Vizcarra se suma al club de los expresidentes peruanos condenados por la Justicia

Infobae