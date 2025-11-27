Fermín López estará 2 semanas de baja por una lesión en el sóleo derecho

El jugador del primer equipo del FC Barcelona Fermín López estará alrededor de dos semanas de baja a causa de una pequeña lesión en el sóleo de la pierna derecha, según informó este jueves el club blaugrana tras las pruebas médicas realizadas al centrocampista.

Fermín, que esta temporada ha alcanzado la condición de centenario con el primer equipo, suma 13 partidos en el presente curso, diez de ellos como titular, consolidándose como una pieza de trabajo constante en la presión y con llegada y gol desde segunda línea.

El '16' azulgrana ha marcado siete goles en la presente campaña, el último de ellos en el estreno del nuevo Spotify Camp Nou en la victoria ante el Athletic Club (4-0), en un inicio de curso en el que se ha asentado en los onces iniciales de Hansi Flick antes de sufrir esta lesión muscular.

Sumando LaLiga EA Sports y la Liga de Campeones, el de El Campillo lleva 880 minutos de juego este curso repartidos en esos 13 partidos, con 7 goles y 4 asistencias en su haber y, sobre todo, con la carga de entrega y trabajo que aporta, lo que en parte le ha llevado a ver 3 tarjetas amarillas.

Con esta lesión, Fermín se perdería los próximos tres partidos de Liga, contra Alavés y Atlético de Madrid en el Spotify Camp Nou y contra el Real Betis en Sevilla y, también, el estreno en el nuevo feudo 'culer' en la Champions contra el Eintracht Frankfurt. Si se cumplen los plazos podría regresar en LaLiga ante Osasuna el 13 de diciembre.