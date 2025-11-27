El uruguayo Álvaro Rodríguez reta al Getafe

Getafe (Madrid)/Elche (Alicante), 27 nov (EFE).- Con el valor al alza del uruguayo Álvaro Rodríguez, inmerso en una buena racha goleadora, el Elche y el ex atacante del Getafe retarán al equipo de José Bordalás, que acumula dos derrotas consecutivas y se ha descolgado de la pelea por los puestos europeos en la Liga europea.

Álvaro conoce muy bien el Coliseum, escenario en el que la pasada temporada jugó cedido por el Real Madrid. Con la camiseta azulona, y en apenas once titularidades a lo largo del curso pasado, anotó tres tantos en partidos oficiales (dos en Liga y uno en Copa). No alargó su cesión y se marchó traspasado al Elche.

Ahora, Álvaro se encuentra en su mejor momento desde que aterrizó por el cuadro ilicitano. Suma dos goles en las últimas dos jornadas y el último, frente al Real Madrid la pasada jornada, sirvió a su equipo para sumar un punto. Y aunque no es titular indiscutible, tiene opciones de entrar en el once de su entrenador, Eder Sarabia.

De hecho, Álvaro Rodríguez ya sabe lo que es marcar al Getafe. Lo consiguió en pretemporada, cuando se enfrentó en un amistoso a su anterior equipo. Abrió el marcador, ganó 2-1 y casi cuatro meses después de aquella victoria tendrá la oportunidad de volver a celebrar otro gol frente a quienes fueron sus compañeros.

Bordalás no dudó en alabar a quien fue un día su jugador y en la víspera del choque recordó que "tuvo mala suerte" en el Getafe mientras halagó la personalidad de Álvaro.

"Es un gran chico. Vino con una lesión que le tuvo apartado sin poder entrenar con normalidad. Un jugador como él, que necesita estar físicamente porque es corpulento y con envergadura, pues le costó. No es culpa de nadie, simplemente de situaciones. Las lesiones son lo peor para los futbolistas. Tengo un gran recuerdo porque es un gran chaval y le deseo lo mejor porque estuvo un año únicamente pero aquí le queremos todos".

Enfrente, el Elche encontrará la férrea oposición de un equipo que quiere volver a la senda de la victoria después de encadenar dos derrotas ante el Mallorca (1-0) y el Atlético de Madrid (0-1) la pasada jornada.

En ambas mereció un premio mayor, pero la realidad es que los hombres de José Bordalás se dejaron seis puntos por el camino y ahora, el sueño europeo, si ya era una quimera por la escasez de plantilla de la que se queja su entrenador, se evapora poco poco a poco para centrar el foco en la realidad: la permanencia.

Aún así, el Getafe ocupa la séptima plaza a una distancia de cuatro puntos del sexto (el Espanyol) y del quinto (el Betis). Una victoria ante el Elche, podría volver a catapultar a un equipo que pierde a dos hombres importantes para el choque: Abdel Abqar y Mario Martín, ambos sancionados por acumulación de tarjetas.

Davinchi sigue en la enfermería y Bordalás recupera al centrocampista Yvan Neyou. Y con ese guión, tendrá que reconfigurar su defensa y su centro del campo. Posiblemente, Juan Iglesias pase al centro de la defensa para jugar con tres centrales junto a Domingos Duarte y Djené Dakonam, mientras que Álex Sancris se disputará un puesto con Coba da Costa para formar parte de la línea de ataque de un grupo que necesita ganar para recuperar confianza.

El Elche afrontará el partido con la confianza disparada tras el buen nivel mostrado ante el Real Madrid, al que tuvo contra las cuerdas la pasada jornada, pero con la necesidad de transformar las buenas sensaciones en victorias tras seis jornadas consecutivas sin ganar.

Una de las pocas asignaturas pendientes del equipo de Eder Sarabia son los partidos lejos del Martínez Valero, donde aún no ha logrado ganar. El Elche, que inicia un tramo de calendario más asequible, en teoría, buscará invertir esa tendencia en un escenario en el que nunca ha perdido como equipo de Primera División.

El conjunto ilicitano no podrá contar en Getafe con el central Víctor Chust, sancionado tras ser expulsado por doble amonestación ante el Madrid, pero recupera a Pedro Bigas, ausente en las últimas jornadas por una lesión muscular.

El balear, uno de los pesos pesados del equipo, apunta a titular y formará pareja en el centro de la defensa con el austríaco David Affengruber, una de las revelaciones del campeonato. Tampoco estará ante el Getafe el centrocampista Josan Ferrández, que sigue fuera del equipo por segunda semana consecutiva por unas molestias musculares.

Una de las grandes incógnitas en la alineación está en la portería, aunque Iñaki Peña parte con cierta ventaja para la titularidad sobre el argentino Matías Dituro tras su gran partido ante el líder.

Es seguro que Sarabia, fiel a su costumbre, introducirá cambios en la alineación sin renunciar a su estilo en busca de un bloque más físico y sólido ante un rival que genera un enorme respeto.

-- Alineaciones probables:

Getafe: Soria; Kiko Femenía, Juan Iglesias, Duarte, Djené, Diego Rico; Milla, Arambarri; Liso, Mayoral y Sancris o Coba.

Elche: Iñaki Peña; Álvaro Núñez, Affengruber, Bigas; Héctor Fort o Neto, Aguado, Febas, Diangana, Germán Valera; Álvaro Rodrguez y Mir.

Árbitro: pendiente de designación.

Estadio: Coliseum.

Hora: 21:00 EFE

