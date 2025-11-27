Agencias

El incendio en Hong Kong ya está "bajo control total", dice el jefe del Ejecutivo local

Guardar

Hong Kong, 27 nov (EFE).- El jefe del Ejecutivo hongkonés, John Lee, afirmó este jueves que los incendios declarados en el complejo residencial Wang Fuk Court "están ya totalmente bajo control", mientras continúan las operaciones de búsqueda y atención a los damnificados por el siniestro, que deja ya al menos 55 muertos y 76 heridos.

Lee, citado por medios locales, señaló que las autoridades darán cobijo a 1.800 residentes afectados y que se establecerá un fondo de asistencia de 300 millones de dólares hongkoneses (38 millones de dólares, 33 millones de euros).

El incendio, declarado el martes, afectó a siete torres del complejo residencial, que se hallaba en un proceso de reforma exterior. EFE

(foto) (vídeo)

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Ejército israelí sigue con su incursión en el norte de Cisjordania, que causa 25 heridos

Infobae

Al menos siete muertos por un corrimiento de tierras en la Polinesia francesa

Infobae

Líder opositor acusa al presidente de Guinea-Bisáu de "inventar" el golpe de Estado

Infobae

Xavier Vilajoana presenta precandidatura presidencial al Barça: "Nuestro Haaland está en la Masia"

Xavier Vilajoana presenta precandidatura presidencial

La junta militar de Birmania concede la amnistía a unos 3.000 presos a un mes de las elecciones

La junta militar de Birmania