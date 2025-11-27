Ejército israelí mata a un palestino durante su redada en la zona norte de Cisjordania

Jerusalén, 27 nov (EFE).- El Ejército israelí mató este miércoles a un palestino en la zona de Qabatiya, al sur de Yenín (norte de Cisjordania) durante la redada iniciada ayer, según un comunicado castrense compartido en sus canales oficiales.

"Durante la operación 'Cinco Piedras' para combatir el terrorismo en el norte de Cisjordania, un terrorista lanzó recientemente un artefacto explosivo contra una fuerza de reconocimiento de paracaidistas en la zona de Qabatiya de la Brigada Menashe", detalla la nota del Ejército.

Las tropas, afirma el comunicado, respondieron "con fuego y eliminaron al terrorista". Además, agrega el mensaje castrense, tras "la eliminación, se encontraron varios artefactos explosivos adicionales en su vehículo, que fueron destruidos".

El comunicado del Ejército adjunta dos imágenes en las que se aprecian los supuestos artefactos explosivos. La primera fotografía muestra un extintor al que se ha introducido una mecha a través de un agujero en uno de sus laterales, mientras que la segunda retrata cuatro envases metálicos, que supuestamente contienen cargas explosivas, y una lata de gas.

La agencia oficial de noticias palestina, Wafa, identifica al fallecido como Osama Kmeil, de 20 años.

"Fuentes locales informaron que Kmeil recibió un disparo en el abdomen mientras se encontraba en el centro de Qabatiya. Fue trasladado de urgencia a un hospital cercano en estado crítico, donde los médicos confirmaron posteriormente su fallecimiento", recoge el medio palestino.

Al menos 16 personas han resultado heridas a golpes y otras 60 han sido detenidas en la zona norte de Cisjordania, según los datos de la Media Luna Roja Palestina y el Club de Prisioneros local, por la redada iniciada este miércoles por el Ejército de Israel.

Las incursiones se enmarcan en una "operación antiterrorista" anunciada por el Ejército, de la mano de la Policía y el Shin Bet (la agencia de inteligencia interior israelí), que comenzaron tras "la identificación de intentos de establecer bastiones terroristas y la construcción de infraestructuras terroristas en la zona", sobre las que no dieron más detalles.

Las fuerzas armadas sostienen haber hallado en sus incursiones un punto de observación a las tropas israelíes, cuya ubicación no detallaron.

El Ejército de Israel se refiere como "terroristas" a aquellos palestinos que atacan a sus tropas o israelíes, también cuando lo hacen de forma individual y sin vincularse a milicias. En ocasiones, utilizan este término para referirse a niños, mujeres o adolescentes que lanzan piedras a los soldados.

La redada, cuyo foco principal se sitúa en Tubas, se produce mientras Israel ya mantiene una macrooperación desde el 21 de enero en los campamentos de refugiados de Yenín y los de Nur Shams y Tulkarem, todos ellos también en el norte, que mantienen aún a miles de personas desplazadas de sus hogares. EFE