Agencias

EE.UU. suspende solicitudes migratorias de afganos tras ataque a la Guardia Nacional

Guardar

Washington, 26 nov (EFE).- La Administración del presidente, Donald Trump, anunció este miércoles que suspenderá todas las solicitudes de inmigración de ciudadanos afganos luego de que un hombre de esa nacionalidad fuera señalado como sospechoso de atacar a dos integrantes de la Guardia Nacional en Washington.

La medida fue informada en la cuenta oficial del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, que destacó que tendrá "efecto inmediato".

Según la publicación, la suspensión se mantendrá vigente y todos los procesos de asilo quedarán congelados "a la espera de una revisión adicional de los protocolos de seguridad y verificación de antecedentes".

Antes del anuncio, Trump endureció su discurso antimigratorio hacia los ciudadanos afganos y calificó el ataque contra los militares como "un acto de terror".

Asimismo, responsabilizó directamente a su antecesor, Joe Biden, al recordar que el sospechoso ingresó al país en 2021 bajo la Operación Aliados Bienvenidos, un programa que buscaba acoger a afganos tras el regreso de los talibanes al poder.

"Ahora debemos volver a examinar a cada extranjero que ha entrado a nuestro país desde Afganistán", afirmó el republicano en un video oficial difundido por la Casa Blanca.

Tras el ataque, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, aseguró que este tipo de incidentes "no se tolerará", especialmente porque ocurrió "a pocos pasos de la Casa Blanca", y anunció el despliegue de 500 soldados adicionales en la capital estadounidense.

Las autoridades locales siguen investigando el hecho, mientras los dos militares heridos permanecen en estado delicado en distintos centros asistenciales, sin una actualización reciente sobre su evolución. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Los talibán señala a Pakistán por matar a una mujer y nueve menores en el este de Afganistán

El portavoz talibán acusó a fuerzas paquistaníes de lanzar ataques aéreos en un área cercana a la frontera, causando la muerte de diez civiles, entre ellos varios menores, y aumentando la tensión y el temor en comunidades locales vulnerables

Los talibán señala a Pakistán

Araqchi afirma que Irán negociará la cuestión nuclear con EEUU cuando éstos "dejen de imponer"

Araqchi afirma que Irán negociará

Once muertos y dos heridos en un atropello de tren de pruebas en el suroeste de China

Infobae

Varias ONG mexicanas alertan de riesgo de proyecto para limitar amparos ambientales

Infobae

Trump endurece medidas migratorias luego de ataque contra miembros de la Guardia Nacional

Infobae