EEUU suspende solicitudes migratorias de afganos tras agresión a la Guardia Nacional

Washington, 26 nov (EFE).- La Administración del presidente, Donald Trump, anunció este miércoles que suspenderá todas las solicitudes de inmigración de ciudadanos afganos luego de que un hombre de esa nacionalidad fuera señalado como sospechoso de atacar a dos integrantes de la Guardia Nacional en Washington.

La medida fue informada en la cuenta oficial del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, que destacó que tendrá "efecto inmediato".

Según la publicación, la suspensión se mantendrá vigente y todos los procesos de asilo quedarán congelados "a la espera de una revisión adicional de los protocolos de seguridad y verificación de antecedentes".

Minutos antes del anuncio, Trump endureció su discurso antimigratorio hacia los ciudadanos afganos y calificó el ataque contra los militares como "un acto de terror".

Asimismo, responsabilizó directamente a su antecesor, Joe Biden, al recordar que el sospechoso ingresó al país en 2021 bajo la Operación Aliados Bienvenidos, un programa que buscaba acoger a afganos tras el regreso de los talibanes al poder.

"Ahora debemos volver a examinar a cada extranjero que ha entrado a nuestro país desde Afganistán", afirmó el republicano en un video oficial difundido por la Casa Blanca.

Tras el ataque, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, aseguró que este tipo de incidentes "no se tolerará", especialmente porque ocurrió "a pocos pasos de la Casa Blanca", y anunció el despliegue de 500 soldados adicionales en la capital estadounidense.

Las autoridades locales siguen investigando el hecho, mientras los dos militares heridos permanecen en estado delicado en distintos centros asistenciales, sin una actualización reciente sobre su evolución. EFE