Dos presos se fugan de una cárcel de Francia serrando los barrotes

París, 27 nov (EFE).- Dos presos se fugaron este jueves de la cárcel de Dijon (noreste de Francia) serrando los barrotes de su celda y los primeros elementos apuntan a que uno de ellos pertenece a una organización criminal vinculada al narcotráfico.

El sindicato Fuerza Obrera (FO) de funcionarios de prisiones explicó en sus redes sociales que la fuga se produjo entre las 6.00 y las 7.00 de la mañana, y se quejó de que hacía meses que había advertido del "deterioro alarmante" de las condiciones de seguridad en el centro penitenciario de Dijon.

Fuentes policiales citadas por el diario local Le Bien Public confirmaron la evasión, para la que se utilizó una sierra, y precisaron que los fugados son dos hombres mayores de edad.

El periódico precisó que uno de ellos forma parte de la DZ Mafia, una organización criminal vinculada al narcotráfico, y que estaba interno por un ajuste de cuentas mortal que se produjo en la ciudad de Montbéliard (noreste de Francia).

Se espera que el fiscal de Dijon, Olivier Caracotch, ofrezca esta mañana información de los hechos y de la operación policial que se ha puesto en marcha para capturar a los fugitivos. EFE