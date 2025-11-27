Agencias

Dos presos huyen de una cárcel en Francia tras serrar los barrotes de su celda y descolgarse con sábanas

Al menos dos presos se han fugado este jueves de una cárcel en la ciudad francesa de Dijon, situada en la región de Borgoña-Franco Condado (este) tras serrar los barrotes de su celda y usar sábanas para descolgarse desde la ventana, según han confirmado las autoridades.

La Fiscalía de Dijon ha especificado que los sospechosos, dos hombres de 19 y 32 años, "han serrado los barrotes y se han fugado usando sábanas", mientras que fuentes penitenciarias citadas por la cadena de televisión BFM TV han especificado que la huida ha tenido lugar en torno a las 7.00 horas (hora local).

El joven de 19 años, Yannick T., estaba detenido desde octubre de 2024 por "intento de asesinato y asociación de malhechores", mientras que el hombre de 32, detenido en abril de 2023, era sospechoso de "amenazas y violencia habitual agravada" contra su pareja.

La Fiscalía ha recalcado que ha sido abierta una investigación en torno a las sospechas de "evasión como parte de una banda organizada", por lo que estas dos personas se exponen a penas de diez años de cárcel, sin que por ahora se hayan registrado detenciones por parte de las fuerzas de seguridad.

