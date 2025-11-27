Con un poco de vapor puedes devolver la esponjosidad al pelo de la capucha y quitarle el aspecto apelmazado

El invierno trae consigo un problema común en muchos abrigos: el pelo de la capucha pierde volumen, se aplasta y adquiere un aspecto apelmazado que resulta difícil de revertir. El roce al caminar, la humedad de la lluvia, los cambios de temperatura y el simple hecho de apoyar la espalda en sillas o asientos terminan afectando a las fibras, tanto si son naturales como sintéticas. Con el paso del tiempo, la capucha deja de verse esponjosa y pierde la forma que tenía cuando la estrenamos.

A esto se añade que muchos abrigos se guardan comprimidos durante meses, ya sea plegados en un altillo o colgados entre otras prendas que presionan el pelo. Ese aplanamiento continuado contribuye a que las fibras se queden rígidas y sin movimiento. No siempre se trata de suciedad: en la mayoría de los casos, el problema es simplemente que el pelo ha perdido aire entre las fibras.

Entre todos los métodos para recuperar su aspecto original, hay uno que destaca por su eficacia y sencillez. Consiste en aplicar vapor sobre la capucha.

EL MÉTODO MÁS EFECTIVO: APLICAR VAPOR

El vapor es una herramienta muy útil para devolver movimiento y suavidad al pelo. Al entrar en contacto con las fibras, el calor suave las rehidrata y permite que se separen entre sí. No es necesario mojarlas; basta con acercar una fuente de vapor a cierta distancia para que el pelo empiece a levantarse por sí solo.

Este método evita someter al abrigo a lavados innecesarios, que en algunos casos pueden deformar la prenda o afectar a la base del pelo. Además, es rápido, práctico y se puede realizar con una plancha de vapor, un vaporizador de mano o incluso aprovechando el vapor de la ducha, siempre procurando que no haya contacto directo con el agua.

CÓMO RECUPERAR LA ESPONJOSIDAD PASO A PASO

Para aplicar vapor correctamente, conviene colocar el abrigo en una percha y sacudir ligeramente la capucha para separar las fibras. Después, se acerca la fuente de vapor a unos centímetros, moviéndola de un lado a otro sin tocar el pelo. El objetivo es que el vapor envuelva la capucha de forma homogénea, permitiendo que las fibras recuperen su flexibilidad sin llegar a mojarse.

Una vez aplicada la vaporización, es útil pasar suavemente la mano por la superficie del pelo para ayudar a que se abra. En algunos casos, un cepillo de cerdas suaves puede completar el proceso, siempre con movimientos ligeros para evitar romper la fibra. Tras dejar que la capucha se enfríe y seque al aire, el volumen suele volver de forma natural.

CÓMO EVITAR QUE VUELVA A APELMAZARSE

Para mantener el pelo esponjoso durante más tiempo, conviene evitar que la capucha permanezca doblada o comprimida cuando no se use. Guardar el abrigo en una percha amplia, sin peso encima, ayuda a conservar la forma. También es recomendable dejar secar el pelo después de caminar bajo la lluvia, evitando el contacto directo con radiadores o fuentes de calor, que pueden quemar o endurecer la fibra.

El lavado debe reservarse para cuando realmente haga falta. Si la capucha está limpia, pero sin volumen, la vaporización suele ser suficiente. En el caso de pelos sintéticos, los lavados con agua fría y detergente suave mantienen mejor la textura; en los naturales, conviene respetar siempre las indicaciones del fabricante.