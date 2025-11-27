Chainsmokers lleva "The Fate of Ophelia", lo último de Taylor Swift, a las discotecas

Redacción Internacional, 27 nov (EFE).- "The Fate of Ophelia", tema principal del último lanzamiento de Taylor Swift, se ha convertido también en un éxito en las discotecas de medio mundo gracias al remix realizado por The Chainsmokers.

El lanzamiento del nuevo tema fue anunciado en la cuenta oficial de los seguidores de la estrella del pop, en la página 'Taylor Nation', en Instagram.

"Fate of Ophelia (The Chainsmokers Remix)" ya está disponible para descargar en las principales plataformas musicales a través de la tienda en línea de Swift.

Al exitoso tema de Swift el dúo de disyoqueis ha añadido percusión, toques de EDM y bajos y el equipo de la cantante escribió que la nueva versión "nos envuelve como una cadena, una corona, una enredadera", citando parte de la letra.

Y en los comentarios tras el anuncio, The Chainsmokers escribieron que era un verdadero honor realizar esta versión.

El remix llega justo cuando la canción original "The Fate of Ophelia" alcanza su séptima semana en el número 1 del Billboard Hot 100. Fue el primer sencillo del álbum "The Life of a Showgirl" de Swift que ha permanecido el mismo tiempo en la cima del Billboard 200.

Según Billboard, la colaboración de Swift con el dúo de EDM podría ayudar a que "Ophelia" se mantenga dos meses consecutivos en la cima de la lista, al igual que la recién presentada colección de vinilos navideños de Showgirl, de la ganadora de 14 premios Grammy, que podría asegurar que el álbum se mantenga durante ocho semanas en la cima de la lista de álbumes estadounidenses.

Si "Ophelia" alcanza su octava semana en la cima del Hot 100, igualará a "Anti-Hero" de 2022 como el éxito número 1 más longevo de Swift hasta la fecha.

Swift ha trabajado con anterioridad con artistas electrónicos como Snakehips, Four Tet, BloodPop y LP Giobbi en remixes de sus canciones. EFE