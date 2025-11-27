Cae en España red que traficaba a Sudamérica MDMA oculto en bombones o rascadores de gatos

Madrid, 27 nov (EFE).- La Policía Nacional española desmanteló una organización criminal dedicada al tráfico de drogas sintéticas -MDMA en pastillas y en roca- que ocultaban en amortiguadores, cajas de bombones o rascadores para gatos y que posteriormente distribuían a través de empresas de paquetería a otros países como Chile o Venezuela.

La operación 'Pool' se ha saldado con 14 detenidos venezolanos, colombianos y españoles de entre 18 y 30 años en tres municipios madrileños y Madrid capital, así como en Peñíscola (Castellón, este) y la incautación de 14 kilos de éxtasis, 11.000 euros en efectivo, siete armas de fuego y otras cuatro blancas.

Cuatro de los arrestados se encuentran en prisión y, de hecho, uno de ellos, de nacionalidad venezolana y pendiente de ser extraditado a su país, estaba encarcelado en una prisión madrileña en el momento de su detención.

Dentro de la organización tenía un destacado papel de organizar desde la cárcel los envíos de droga que, sobre todo, se almacenaban en una finca a las afueras de Madrid donde los agentes encontraron la preparación de un nuevo envío de droga oculta en rascadores para gatos y amortiguadores de coche.

El jefe de la Sección Primera de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado de la Jefatura Superior de Policía de Madrid, Francisco Ignacio González de Miguel, detalló que la investigación se inició en agosto de 2024 cuando los agentes interceptaron un paquete en una empresa logística que iba destinado a Venezuela.

Fue la empresa de paquetería la que alertó desde el país sudamericano de sus sospechas después de haber interceptado anteriormente droga de forma similar, por lo que la empresa en España avisó a la Policía, que descubrió que la caja contenía una piscina hinchable, de ahí el nombre de la operación, en la que se ocultaban 460 pastillas de MDMA y MDMA en roca.

Avanzadas las pesquisas, los investigadores constataron que el envío intervenido pertenecía a una organización criminal constituida en 2023 cuyo modus operandi era la elaboración, adulteración y distribución internacional de estas drogas sintéticas, y de 'tusi', importadas en su mayoría desde Países Bajos.

En el desarrollo de la investigación se intervinieron otros dos paquetes. Uno con destino a Chile, en el que se aprehendieron 5.000 pastillas de MDMA, y un segundo enviado con destino a Australia, con 257 gramos de cocaína.

Posteriormente se tuvo conocimiento que este envío fue una prueba para comprobar la viabilidad de esta vía de expedición. EFE

