Australia incluye a Guardia Revolucionaria iraní en lista de patrocinadores de terrorismo

Sídney (Australia), 27 nov (EFE).- El Gobierno de Australia anunció este jueves que ha incluido a la Guardia Revolucionaria de Irán en su lista de patrocinadores estatales de terrorismo, tras acusar en agosto al país persa de estar detrás de dos ataques contra la comunidad judía australiana.

"Los ataques de Irán fueron actos de agresión peligrosos y sin precedentes orquestados por una nación extranjera en suelo australiano, por lo que incluimos a la Guardia Revolucionaria iraní en la lista de patrocinadores estatales de terrorismo", apuntó en un comunicado la ministra de Exteriores, Penny Wong.

Camberra denunció a finales de agosto que Teherán estaba detrás de los ataques contra la sinagoga Adass Israel, en Melbourne, y el restaurante Continental Kitchen, en Sídney, y que probablemente también dirigió otras acciones en territorio australiano.

A raíz de esa acusación, Australia declaró persona non grata al embajador iraní, Ahmad Sadeghi, y otros tres funcionarios de su delegación, que abandonaron el país a principios de septiembre.

El Ejecutivo australiano además impulsó una reforma en el Código Penal para permitir al Gobierno incluir en su lista de patrocinadores de terrorismo a actores estatales.

La inclusión de la Guardia Revolucionaria es la primera del nuevo paradigma, destaca el texto de Exteriores, y asegura que esta medida constituye "un importante elemento disuasorio y una perturbaciónde la actividad terrorista".

La modificación también contempla un castigo de hasta 25 años de cárcel para aquellas personas que desde el país austral recaben fondos para brindar apoyo a la Guardia Revolucionaria, entre otros tratos con esta.

"El Gobierno australiano está comprometido con mantener seguros a los australianos y restringir la operación de extremistas en nuestro país, sin importar su lugar de origen", apuntó en el mismo comunicado el ministro de Interior, Tony Burke.

Uno de los incidentes que el Gobierno australiano relaciona con Irán es el incendio provocado ocurrido en la madrugada del 6 de diciembre de 2024 en una sinagoga de la ciudad de Melbourne, en el sur de Australia, que fue calificado como un acto "antisemita".

El incendio causó daños significativos en el edificio, aunque nadie salió gravemente herido a pesar de que un número indeterminado de miembros de esta congregación se encontraba dentro.

El otro es el de octubre del año pasado, cuando una persona provocó un incendio en la cocina de una popular charcutería judía en el norte de Bondi, en el este de Sídney, sin dejar tampoco heridos.

Desde el inicio de la guerra entre Israel y Hamás, las autoridades australianas han asegurado que se ha registrado un aumento de agresiones contra australianos judíos, una comunidad que representa el 0,4 % de la población de más de 26 millones de habitantes.

En septiembre, Australia reconoció de manera formal al Estado de Palestina, junto con Canadá y el Reino Unido, como parte de "un esfuerzo internacional coordinado para generar un nuevo impulso para una solución de dos Estados", indicó entonces Camberra. EFE