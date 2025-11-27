Agencias

Al menos seis muertos por un corrimiento de tierras en la Polinesia francesa

París, 27 nov (EFE).- Al menos seis personas resultaron muertas en un corrimiento de tierras que se produjo este jueves en la Polinesia francesa, según las autoridades locales, que precisaron que se estaba buscando a otras dos personas que se daban por desaparecidas.

El corrimiento se produjo en la localidad de Afaahiti, en Tahití, provocó el derrumbe de dos casas y obligó al desalojo de 29 viviendas, una cincuentena de personas en total, señaló la cadena pública France Info, que precisó que una de las personas desaparecidas es un niño.

Medio centenar de bomberos llegados de los municipios próximos, apoyados por la Gendarmería, un helicóptero, drones y perros de búsqueda de personas participaban en las operaciones para tratar de localizar a los desaparecidos, según la emisora.

La Fiscalía anunció la apertura de una investigación por homicidio involuntario para intentar aclarar las circunstancias del suceso. EFE

