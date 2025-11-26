Agencias

YouTube prueba un cambio en las recomendaciones de vídeos: ajustar las sugerencias con instrucciones

YouTube permitirá a los usuarios personalizar las recomendaciones para su 'feed' de 'Inicio' con instrucciones, un cambio que busca ofrecer vídeos en los que estén interesados al tiempo que les permite controlar mejor estos contenidos sugeridos.

'Tu feed personalizado' es una función en pruebas que pretende responder a una frustración común entre los usuarios de YouTube: que las recomendaciones no sugieren vídeos que sean de su interés.

Basta un solo vídeo que se salga de lo habitual para que ese mismo contenido protagonice el resto de recomendaciones, incluso cuando se ha tenido cuidado a la hora de seleccionar lo que se ve o incluso se ha indicado 'No me interesa', para que dejen de aparecer.

YouTube explica que, en el nuevo 'feed' personalizado, los usuarios podrán "podrán actualizar las recomendaciones de su 'feed' de 'Inicio' con una sencilla solicitud", es decir, mediante instrucciones podrán ajustar los vídeos que quieren que se muestren como sugerencias.

Este nuevo 'feed' aparecerá junto a 'Inicio' en las cuentas de aquellos usuarios que hayan optado por participar en la prueba, como informa en la página de Ayuda de YouTube.

