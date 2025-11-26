Yolanda Ramos se sincera sobre su relación con Rocío Carrasco tras su paso por 'Hasta el fin del mundo'

Todavía adaptándose a la 'normalidad' y a la vida 'real' tras su intenso paso por el programa de TVE 'Hasta el fin del mundo' -en el que ha recorrido Sudamérica con su sobrina Ainoa Olivares durante dos meses, convirtiéndose en una de las grandes protagonistas del reality, en el que también participan otros rostros conocidos como Rocío Carrasco, Alba Carrillo, o Cristina Cifuentes-, Yolanda Ramos no se ha perdido este martes el estreno de la película documental sobre Antonio Flores, 'Flores para Antonio'.

Como confiesa, su único proyecto "por ahora es descansar aunque esté mal decirlo. Es que acabo de viajar por Sudamérica como una loca. Y eso ha sido también para reflexionar". "Tener en cuenta que estábamos aislados, que nos quitaron el móvil. Y entonces eso es una cosa que... Fuimos a un pueblo indígena, y los niños tenían móvil y nosotros no. En un pueblo indígena, donde lavaban la ropa a mano y todo. Y es muy fuerte porque te vas a dormir y dices, ahora, ¿qué hago? Pensar. Y dices, ¿en qué?" reconoce, sin ocultar que la experiencia la ha dejado marcada.

Una vivencia que le ha servido para estrechar su ya íntima relación con Rocío Carrasco, como ha revelado sincera. "Ella siempre me lo cuenta todo, porque además es una tía que es como un libro abierto con sus amigas. Me ha salvado muchas veces ahí la vida, imagínate por todo Centroamérica y Sudamérica, me pasaban unas cosas y siempre estaba ella ahí, siempre. Hace años que la conozco, y siempre lo cuenta todo a sus amigas, como todo el mundo a sus amigas" ha asegurado, dejando claro que "jamás diría nada, nada" de las confidencias que le ha hecho la hija de Rocío Jurado.

Como confiesa, Rocío "es maravillosa y súper sencilla, además. Demasiado sencilla, diría yo. Yo sería una gilipollas si fuera ella, bueno, no hace falta que sea hija de nadie. Es maravillosa. Si no, no sería mi amiga, de verdad".

Además, Yolanda se ha pronunciado sobre la separación de sus también amigos Javier Calvo y Javier Ambrossi, quitándole hierro al exclamar "¿quién no se separa? ¿Sabes? Todo el mundo se separa y la he vivido normal. La que me importa es la mía. Ellos, si quieren ser felices así, pues perdónenme. Es que se separa todo el mundo. Tampoco es una cosa... A mí la que me sorprendió sobre todo fue la mía, sí, sí".

"Separarte de una persona no quiere decir que la dejes de querer. O sí. Hace mucho que no los veo y no tengo ni idea. Lo sabremos. Pero vamos, ojalá no. Ojalá, todos esperamos que no. Yo los quiero mucho y como sean felices, a mí me está bien" ha concluido, dejando en el aire si cree que Los Javis seguirán trabajando juntos tras su ruptura.