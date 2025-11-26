VÍDEO: España pide incluir el aceite de oliva, el vino o el queso en las listas de productos exentos de aranceles

El ministro Carlos Cuerpo expuso ante el Congreso que la supresión de aranceles estadounidenses sobre productos como el aceite de oliva español supondría beneficios tanto para las familias estadounidenses —al abaratar el precio de un alimento básico— como para los productores en España. Esta declaración forma parte de una estrategia impulsada por el Ejecutivo para abordar el creciente déficit comercial bilateral, que alcanzó los 10.785,6 millones de euros en los primeros nueve meses de 2024, según informó Europa Press. Esta cifra implica un incremento del 38,7% respecto al mismo periodo de 2023, cuando el saldo negativo fue de 7.772,4 millones.

De acuerdo con Europa Press, el gobierno español viene elaborando, en colaboración con representantes sectoriales y distintos ministerios, un listado de productos considerados prioritarios para la reducción o eliminación de aranceles por parte de Estados Unidos. En esta relación figuran el aceite de oliva, aceitunas, vino, queso, atún rojo, pulpo, perfumes, yeso y materiales destinados a la construcción. El objetivo es integrar estos artículos en los catálogos de exenciones que administra Washington.

Durante una comparecencia ante la Comisión de Economía, Comercio y Empresa, Cuerpo argumentó que el alivio arancelario ayudaría a frenar el deterioro de la balanza comercial, impactada desde mediados de 2024 por un incremento de importaciones estadounidenses y una merma de las exportaciones españolas. Según explicó el titular de Economía, la retirada de aranceles sobre productos estratégicos reportaría ventajas para ambos países: los exportadores españoles ganarían en competitividad, mientras que los consumidores estadounidenses accederían a precios más bajos. “El aceite de oliva es paradigmático”, enfatizó Cuerpo, citando que el 98% del consumo en hogares estadounidenses depende de importaciones, de las cuales aproximadamente el 40% tiene origen español. Por esta razón, insistió en que la exención beneficiaría de igual manera a productores y consumidores de los dos lados del Atlántico, de acuerdo con la información publicada por Europa Press.

Europa Press detalló que, pese a un escenario internacional adverso para algunos sectores, las exportaciones españolas de perfumes mantienen su buen desempeño en el mercado norteamericano, incluso bajo regímenes arancelarios restrictivos. El propio ministro señaló que el segmento de los perfumes sigue presentando una balanza positiva y fuerte capacidad de competencia en Estados Unidos. En contraste, el comportamiento de las ventas al exterior de aceite de oliva ha sido, en palabras del ministro, “marcadamente negativo” a lo largo de los últimos doce meses. Atribuyó este descenso principalmente a la evolución de los precios internacionales. No obstante, al descontar la incidencia del precio, los volúmenes exportados han alcanzado su nivel más alto en los tres últimos años, lo que, según insistió, demuestra la solidez estructural de los productores españoles, según consignó el medio Europa Press.

El medio añadió que las exportaciones de medicamentos hacia Estados Unidos han aumentado de forma considerable y alcanzan cifras inéditas respecto a años anteriores. Este comportamiento contrasta con la tendencia general del comercio bilateral y ayuda a equilibrar las disminuciones experimentadas en otros rubros. Cuerpo remarcó que este resultado muestra la capacidad de ajuste y la fortaleza de algunos sectores exportadores, a pesar del entorno arancelario más estricto, reportó Europa Press.

Como parte de la respuesta estratégica, el Ministerio de Economía está promoviendo reformas en los acuerdos arancelarios vigentes entre la Unión Europea y Estados Unidos. Cuerpo manifestó ante la Comisión parlamentaria que España, actuando de manera coordinada en el marco comunitario, impulsa revisiones para reforzar la seguridad y capacidad de acción de la UE. Entre las prioridades planteó el fortalecimiento de cláusulas suspensivas y medidas de salvaguarda, con el fin de proteger los intereses de los Estados miembros y asegurar la compatibilidad con las reglas de la Organización Mundial del Comercio. Estas gestiones, según planteó el ministro, son vistas como un paso transitorio hacia una liberalización comercial de mayor alcance en el futuro, de acuerdo con lo recogido por Europa Press.

En medio de este contexto internacional complejo, que abarca mayor presión arancelaria y obstáculos operativos, el gobierno valoró de forma positiva la manera como las empresas españolas han conseguido mantener su presencia dentro del mercado estadounidense, según remarcó el ministro. Reconoció igualmente que la volatilidad sectorial y los cambios tanto en volúmenes como en precios de exportación hacen crucial revisar y flexibilizar de forma constante las políticas que regulan la relación comercial entre ambos países.

Europa Press también informó que la interlocución directa con los principales sectores económicos y la coordinación interministerial se presentan como herramientas esenciales en la estrategia española. El ministro Cuerpo subrayó ante los legisladores la importancia de mantener estos canales para lograr exenciones que permitan un mayor acceso de productos españoles a Estados Unidos, el principal mercado de consumo mundial. Indicó además que la propuesta española, presentada recientemente ante Washington, busca propiciar una situación de beneficio para las economías de ambas partes, no solo impulsando los sectores exportadores de España, sino ampliando las opciones y reduciendo los costes para los consumidores estadounidenses.