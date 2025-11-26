Agencias

Trump insiste en que "podría" hablar con Maduro para "salvar muchas vidas"

Guardar

Washington, 25 nov (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistió este martes en su intención de considerar dialogar con el líder venezolano, Nicolas Maduro, para "salvar muchas vidas" y agregó que si pueden "hacer las cosas por las buenas" esta bien, pero que también puede "hacerlo por las malas".

Trump defendió su decisión de una posible comunicación con Maduro, cuando una reportera a bordo del avión presidencial le cuestionó sobre porque dialogar con el venezolano si lo han denunciado como supuesto líder de una organización terrorista extranjera.

"Es el líder" y "podemos salvar vidas", respondió Trump a las dudas y responsabilizó a Maduro de "enviar" a millones de personas a Estados Unidos y concluyó diciendo que no se encuentra contento con el tema.

Las declaraciones de Trump se dan en medio de una masiva cancelación de vuelos y operaciones de aerolíneas internacionales en Venezuela debido al despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe bajo el argumento de combatir el narcotráfico, aunque el Gobierno Venezolano cree que se trata de un intento de invasión.

Esta semana, diversas plataformas de rastreo de vuelos identificaron varios aviones militares estadounidenses cerca de las costas venezolanas, sobre el Caribe entre Venezuela y Curazao.

Entre las aeronaves reportadas había un bombardero B‑52, cazas F/A‑18 y una aeronave de alerta temprana.

Durante las últimas semanas Trump ha mantenido reuniones constantes con autoridades del Pentágono para evaluar posibles opciones de acción sobre Venezuela, luego de haber iniciado una campaña militar en aguas internacionales con la que han asesinado a más de 80 personas y destruido a más de 20 lanchas supuestamente ligadas al narcotráfico. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Pablo Urdangarín, su familia le deja solo en un encuentro decisivo coincidiendo con el 50º aniversario de la monarquía

A pesar de ser figura clave en su equipo de balonmano, el nieto del rey Juan Carlos disputó el encuentro más relevante del torneo sin apoyo familiar directo, ya que sus allegados permanecieron en Madrid por actos conmemorativos oficiales

Pablo Urdangarín, su familia le

Israel identifica los restos del último cuerpo entregado por Hamás

Israel identifica los restos del

Eva González, entregada y enamorada, consolida su historia de amor con Nacho

Eva González, entregada y enamorada,

Al menos ocho muertos y 58 heridos por inundaciones y aludes en isla indonesia de Sumatra

Infobae

La ruta migratoria atlántica se enfría en África: ¿por qué cayeron las travesías en 2025?

Infobae