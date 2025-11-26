Agencias

Trump dice que su enviado especial se reunirá con Putin la próxima semana en Moscú

Guardar

Washington, 25 nov (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este martes que su enviado especial Steve Witkoff viajará la próxima semana a Moscú para reunirse con el mandatario Vladimir Putin, en busca de avanzar en la negociación para poner un fin al conflicto.

Trump aseguró que Witkoff estará en la capital rusa y que posiblemente también sea acompañado por su asesor y yerno, Jared Kushner, pero no precisó la fecha de la reunión, cuando fue cuestionado por periodistas a bordo del avión presidencial.

El mandatario resaltó que no recibirá al presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, en la Casa Blanca de nuevo a menos que haya un acuerdo sobre la mesa.

Trump recordó que su equipo ha logrado "avances significativo con respecto al fin de la guerra entre Rusia y Ucrania".

"El plan de paz original de 28 puntos, redactado por Estados Unidos, se ha perfeccionado con aportaciones adicionales de ambas partes, y solo quedan algunos puntos de desacuerdo", añadió el presidente.

Trump había dado de plazo hasta este jueves, Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, para que Ucrania aceptara el plan de paz negociado inicialmente entre Washington y Moscú y posteriormente discutido con Kiev.

Este acuerdo, que EE.UU. le presentó a Zelenski la semana pasada, forzaría a Ucrania a reducir su ejército y a ceder territorio a Rusia, incluidas zonas que no han sido conquistadas militarmente.

Tras las negociaciones del fin de semana en Ginebra entre Estados Unidos y Ucrania, surgió una nueva propuesta de acuerdo de 19 puntos, más favorable para Kiev y sus socios europeos, pero Moscú los acusa de intentar "socavar" el proceso de paz. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Pablo Urdangarín, su familia le deja solo en un encuentro decisivo coincidiendo con el 50º aniversario de la monarquía

A pesar de ser figura clave en su equipo de balonmano, el nieto del rey Juan Carlos disputó el encuentro más relevante del torneo sin apoyo familiar directo, ya que sus allegados permanecieron en Madrid por actos conmemorativos oficiales

Pablo Urdangarín, su familia le

Israel identifica los restos del último cuerpo entregado por Hamás

Israel identifica los restos del

Eva González, entregada y enamorada, consolida su historia de amor con Nacho

Eva González, entregada y enamorada,

Al menos ocho muertos y 58 heridos por inundaciones y aludes en isla indonesia de Sumatra

Infobae

La ruta migratoria atlántica se enfría en África: ¿por qué cayeron las travesías en 2025?

Infobae