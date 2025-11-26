Telefónica elige a César Mascaraque para ocupar el lugar de Javier de Paz en dos comisiones del consejo

Telefónica ha nombrado al consejero independiente César Mascaraque como vocal de la Comisión Delegada y de la de Nombramientos, Retribuciones y Buen Gobierno, en las cuales ocupará el lugar de Javier de Paz, que renunció a su asiento en el máximo órgano de decisión de la teleco a finales de octubre para desempeñar nuevas funciones ejecutivas dentro del grupo.

De hecho, Mascaraque entró en el consejo de administración de Telefónica para sustituir al propio De Paz, que pasó a desempeñar funciones ejecutivas como director adjunto al presidente de Telefónica, Marc Murtra, y como responsable de Infraestructuras, Activos Inmobiliarios y Responsabilidad Social Corporativa.

De Paz también permanece como presidente del consejo de administración de Telefónica Audiovisual Digital (Movistar+), cargo que ejerce desde comienzos del pasado marzo, poco después de la llegada de Murtra a la presidencia de Telefónica en sustitución de José María Álvarez-Pallete.

Cabe recordar que Javier de Paz formaba parte del consejo de administración de Telefónica desde finales de 2007, cuando el presidente de la teleco era César Alierta, y que fue secretario general de las Juventudes Socialistas y miembro de la ejecutiva del PSOE (1984-1993).

Por otro lado, Telefónica también ha informado este miércoles a través de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) del nombramiento del consejero independiente Alejandro Reynal como vocal de la Comisión de Auditoría y Control, en la cual ocupará el lugar de María Rotondo, que dejó la teleco a finales del pasado julio por razones "personales".

En el caso de Rotondo, su salida del consejo no supuso su desvinculación de Telefónica, dado que fue nombrada vocal del consejo asesor de Telefónica España.