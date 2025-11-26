Agencias

Mueren cinco personas por una explosión en un depósito de armas en el noroeste de Siria

Guardar

Al menos cinco personas han muerto y cerca de una decena han resultado heridas este miércoles a causa de una explosión registrada en un depósito de armas en la ciudad siria de Kafr Tajarim, situada en la provincia de Idlib (noroeste), sin que por ahora haya informaciones sobre la causa del suceso.

El director del Centro de Defensa Civil de la región de Harum ha especificado en declaraciones concedidas a la cadena de televisión pública siria Ekhbariya TV que los equipos de rescate están aún trabajando en la zona, por lo que no se descarta que la cifra de fallecidos pueda aumentar en las próximas horas.

Los heridos son civiles que se encontraban trabajando en un olivar en el momento de la explosión, que ha causado importantes daños en la zona. Durante los últimos meses se han registrado varios incidentes similares, aparentemente por condiciones inseguras de almacenamiento de estas armas.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

YouTube prueba un cambio en las recomendaciones de vídeos: ajustar las sugerencias con instrucciones

Infobae

España destinará 455 millones de media al año a la ESA para el periodo 2026-2030, un 50% más que la aportación actual

España destinará 455 millones de

Francia detiene a cuatro sospechosos de espiar para Rusia

Francia detiene a cuatro sospechosos

Joaquín Torres, destrozado, despide a su padre con el apoyo de Raúl Prieto y Florentino Pérez

Tras un año marcado por el sufrimiento personal, el reconocido arquitecto se enfrenta al fallecimiento de su progenitor, arropado por personas clave en su entorno como su ex pareja y figuras del mundo empresarial y cultural

Joaquín Torres, destrozado, despide a

La UE pacta la primera ley de bienestar para perros y gatos con límites a la cría y microchip obligatorio

Infobae