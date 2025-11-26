Michelle Obama llama "pérdida nacional" la demolición del Ala Este de la Casa Blanca

Washington, 25 nov (EFE).- La ex primera dama estadounidense Michelle Obama calificó este martes como "pérdida nacional" la demolición del Ala Este de la Casa Blanca, ordenada por el presidente Donald Trump para construir un enorme salón de baile.

"Creo que sentí una pérdida para nosotros como nación, pero personalmente, ya sabes... esa no es nuestra casa. Es la casa del pueblo", indicó Obama durante una entrevista para el podcast de Jamie Kern Lima, una emprendedora de la industria del maquillaje y motivadora personal reconocida en Estados Unidos.

Obama, quien fue primera dama durante los dos mandatos del presidente Barack Obama de 2009 a 2017, compartió su respuesta a la eliminación del anexo de la residencia presidencial agregando que personalmente le duele porque cuestiona si existe una valoración real por lo que este espacio representa para el país.

En octubre, Trump derribó el Ala Este de la Casa Blanca para dejar espacio para un salón de baile de 90.000 pies cuadrados que, según sus cálculos, costará 300 millones de dólares.

Este espacio, era conocido como el asignado para la oficina primera dama, durante la Administración Obama, fue utilizado para desarrollar programas de asistencia social como la que desarrollaron en 2010 contra la obesidad infantil.

El nuevo salón de baile de Trump, ha estado en el centro de la polémica por posibles violaciones a reglamentos de construcción del ejecutivo y porque será financiado con dinero de empresarios y amigos del republicano que donaron el dinero en las visperas del aniversario 250 del país que se celebrará en 2026. EFE