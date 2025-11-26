Agencias

Michelle Obama llama "pérdida nacional" la demolición del Ala Este de la Casa Blanca

Guardar

Washington, 25 nov (EFE).- La ex primera dama estadounidense Michelle Obama calificó este martes como "pérdida nacional" la demolición del Ala Este de la Casa Blanca, ordenada por el presidente Donald Trump para construir un enorme salón de baile.

"Creo que sentí una pérdida para nosotros como nación, pero personalmente, ya sabes... esa no es nuestra casa. Es la casa del pueblo", indicó Obama durante una entrevista para el podcast de Jamie Kern Lima, una emprendedora de la industria del maquillaje y motivadora personal reconocida en Estados Unidos.

Obama, quien fue primera dama durante los dos mandatos del presidente Barack Obama de 2009 a 2017, compartió su respuesta a la eliminación del anexo de la residencia presidencial agregando que personalmente le duele porque cuestiona si existe una valoración real por lo que este espacio representa para el país.

En octubre, Trump derribó el Ala Este de la Casa Blanca para dejar espacio para un salón de baile de 90.000 pies cuadrados que, según sus cálculos, costará 300 millones de dólares.

Este espacio, era conocido como el asignado para la oficina primera dama, durante la Administración Obama, fue utilizado para desarrollar programas de asistencia social como la que desarrollaron en 2010 contra la obesidad infantil.

El nuevo salón de baile de Trump, ha estado en el centro de la polémica por posibles violaciones a reglamentos de construcción del ejecutivo y porque será financiado con dinero de empresarios y amigos del republicano que donaron el dinero en las visperas del aniversario 250 del país que se celebrará en 2026. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Pablo Urdangarín, su familia le deja solo en un encuentro decisivo coincidiendo con el 50º aniversario de la monarquía

A pesar de ser figura clave en su equipo de balonmano, el nieto del rey Juan Carlos disputó el encuentro más relevante del torneo sin apoyo familiar directo, ya que sus allegados permanecieron en Madrid por actos conmemorativos oficiales

Pablo Urdangarín, su familia le

Israel identifica los restos del último cuerpo entregado por Hamás

Israel identifica los restos del

Eva González, entregada y enamorada, consolida su historia de amor con Nacho

Eva González, entregada y enamorada,

Al menos ocho muertos y 58 heridos por inundaciones y aludes en isla indonesia de Sumatra

Infobae

La ruta migratoria atlántica se enfría en África: ¿por qué cayeron las travesías en 2025?

Infobae