Merz subraya que un acuerdo de paz en Ucrania no es posible "sin el consentimiento" de Kiev y la UE

El canciller de Alemania, Friedrich Merz, ha subrayado este miércoles que no es posible alcanzar un acuerdo de paz en Ucrania para poner fin a la invasión lanzada por Rusia en febrero de 2022 "sin el consentimiento" de Kiev y de la Unión Europea (UE), ya que ello no derivaría en "una paz verdaderamente sostenible".

"Sí, queremos que esta guerra termine lo antes posible, pero un acuerdo negociado entre las grandes potencias sin el consentimiento de Ucrania y sin el consentimiento de los europeos no será la base para una paz verdaderamente sostenible en Ucrania", ha dicho durante un discurso ante el Bundestag, la Cámara Baja del Parlamento alemán.

"Europa no es un peón, sino un actor soberano que persigue sus propios intereses y valores", ha señalado el canciller alemán, que ha destacado que los esfuerzos de Estados Unidos por resolver el conflicto son bienvenidos, pero las decisiones sobre asuntos europeos solo pueden tomarse de acuerdo con Europa.

Así, ha destacado que, para que haya negociaciones verdaderamente significativas, es necesario lograr que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, se dé cuenta de "la futilidad de su belicismo". "No queremos la paz a través de la rendición, sino la coexistencia pacífica entre los pueblos de Europa sobre la base de nuestros valores democráticos y liberales", ha recalcado.