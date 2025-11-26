Mbappé: "La gente fuera habla mucho, nos tenemos que proteger, porque estamos todos juntos"

El delantero del Real Madrid Kylian Mbappé defendió que el grupo, jugadores y cuerpo técnico, se tiene que "proteger", porque "la gente fuera habla mucho", después de la racha de tres partidos sin ganar, la cual se cortó este miércoles con el triunfo por 3-4 ante el Olympiacos en Champions, con póker del galo.

"Fue muy importante ganar otra vez. Era muchísimo para un equipo como el nuestro llevar tres partidos sin ganar. Era un día de Champions y era muy importante ganar para quedar en el 'top 8', que es el objetivo del equipo para la primera parte de la Champions", celebró el atacante en declaraciones a Movistar+.

Mbappé reconoció que "fue un partido un poco complicado". "Empezamos muy mal, con muchas pérdidas, y encajamos el primer gol. Después tuvimos el control del partido y metimos muchos goles, y en el segundo tiempo fue un poco mano a mano. Nosotros marcamos, ellos también, y después nos llevamos la victoria", analizó.

"Teníamos el control del partido, estamos contentos por marcar goles, por tener ocasiones, tenemos que seguir así, mirar el positivo y mejorar el negativo", agregó, antes de mostrarse "muy contento" por convertir un póker, el primero de su carrera en la Liga de Campeones. "Marcar goles siempre es un placer para mí, los compañeros me dan muchos balones de gran calidad, tengo mucha suerte de jugar con todos los jugadores que hay en la plantilla", agradeció.

Y, finalmente, apeló a la unidad dentro del vestuario contra el ruido externo. "La gente habla mucho desde fuera cuando juegas para un club como el Real Madrid. Los jugadores nos tenemos que proteger, a los jugadores, al entrenador, a toda la gente de la plantilla, al 'staff', porque al final estamos todos juntos. No voy a decir que estamos contra la gente de fuera, pero estamos juntos, con todos los madridistas. Tenemos que dar todo por el escudo", concluyó.