Agencias

La portera Nicole Morales se une a las 'Guerreras' en el Mundial de Balonmano

Guardar

La guardameta Nicole Morales, del Atticgo Elche, se ha incorporado a la concentración de la selección española de balonmano para la disputa del Campeonato del Mundo que arranca este miércoles en Alemania y Países Bajos, según informó la RFEBM.

La portera hispano-boliviana compartirá trabajo con Nicole Wiggins y Lucía Prades, las seleccionadas de inicio para el torneo por Ambros Martín, "para aportar seguridad y profundidad a una posición clave en un torneo siempre exigente", detalló la federación.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

La OCDE vuelve a subir su previsión de crecimiento para España, hasta el 2,9% en 2025 y el 2,2% en 2026

La OCDE vuelve a subir

Merz subraya que un acuerdo de paz en Ucrania no es posible "sin el consentimiento" de Kiev y la UE

Merz subraya que un acuerdo

La exposición 'Mujeres como la luz' muestra la lucha de las indígenas ecuatorianas por la igualdad

La exposición 'Mujeres como la

Más de la mitad de los españoles cambia sus rutas habituales para evitar zonas con falta de accesibilidad

Más de la mitad de

Consumo excluirá los alimentos ultraprocesados de los menús infantiles de los hospitales

Consumo excluirá los alimentos ultraprocesados