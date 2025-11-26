Agencias

La Defensoría del Pueblo pide que se le retire el estatus de gestor de paz a los jefes paramilitares

La Defensoría del Pueblo de Colombia ha presentado una solicitud al Consejo de Estado para retirar la designación como gestores de paz a varios históricos líderes paramilitares, como Salvatore Mancuso, Rodrigo Tovar Pupo, o Diego Fernando Murillo, alias 'Don Berna', pues han incumplido sus compromisos.

La jefa del organismo, Iris Marín, ha explicado que esta figura del gestor viene en la Ley de Justicia y Paz que promovió el expresidente Álvaro Uribe para desmovilizar a los paramilitares, pero no coincide con la función que el Gobierno pretende darle a estas personas, cuya interacción con las comunidades afectadas puede vulnerar los avances logrados.

Bajo este nuevo estatus, se "abre la posibilidad de que estas personas estén saliendo de los centros penitenciarios" para llevar a cabo "actividades que no tienen ninguna regulación ni supervisión judicial", ha alertado Marín en una entrevista concedida a la emisora colombiana Blu Radio.

En ese sentido, en la queja presentada se hace mención a una posible extralimitación de las funciones del presidente Gustavo Petro a la hora de habilitar estos nombramientos y pide al Gobierno que el uso de esta figura no acabe favoreciendo la expansión de grupos armados, como las disidencias de las FARC.

