La cárnica brasileña JBS acuerda fusionar sus activos de producción y venta de cuero con los de Viva

La cárnica brasileña JBS ha acordado fusionar sus activos relacionados con la producción y la comercialización del cuero con los de Viva a través de la creación de una nueva empresa, JBS Viva, según ha informado la compañía en un comunicado.

JBS Viva será controlada entre JBS y los accionistas de Viva (Vanz Holding y Viposa) con un 50% de participación cada uno y contará con un consejo de administración repartido a partes iguales.

Así, JBS nombrará al presidente del consejo y al director financiero de la nueva compañía, mientras que la designación del consejero delegado y el director de operaciones recaerá sobre los accionistas de Viva.

Según ha avanzado la empresa cárnica, el objetivo es que JBS Viva se convierte en "el líder mundial en este segmento" mediante el procesamiento de más de 20 millones de pieles al año, con 31 fábricas y más de 11.000 empleados distribuidos por Brasil, Italia, Uruguay, Argentina, México y Vietnam.

En concreto, la firma operará en el procesamiento de pieles y en la comercialización "de los mercados más exigentes del mundo", ampliando su presencia global y su competitividad.

La transacción está sujeta a la negociación de los documentos definitivos y a otras condiciones precedentes habituales en este tipo de operaciones.