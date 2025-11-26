Agencias

Israel identifica los restos del último cuerpo entregado por Hamás

Guardar

El Ejército de Israel ha confirmado este miércoles que los restos del último rehén entregado por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) han sido identificados y corresponden a Drod Or, secuestrado cuando se encontraba en su vivienda en Beeri durante los ataques del 7 de octubre de 2023.

"Queremos compartir el dolor y la pena con su familia a medida que intentamos lograr el regreso de todos los rehenes fallecidos en el marco del acuerdo alcanzado", han indicado las Fuerzas Armadas en un comunicado.

En este sentido, ha afirmado que Hamás "debe cumplir su parte del pacto y poner en marcha todas las medidas necesarias para entregar los restos de todos los rehenes a sus familias para que estas puedan enterrar sus cuerpos de forma digna".

Por su parte, el Gobierno ha mostrado su "más profunda tristeza a la familia de Or y a las de todos los rehenes". "Trabajamos con compromiso y determinación, de forma incansable, para traer de vuelta los restos de todos los rehenes para que reciban un entierro apropiado en su país", ha indicado la oficina del primer ministro, Benjamin Netanyahu, en un comunicado.

"Instamos a Hamás a cumplir con los compromisos alcanzados con los mediadores en el marco del acuerdo y devolver sus cuerpos". "No vamos a malgastar esfuerzos hasta que todos hayan vuelto, hasta el último de ellos", ha apuntado.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Pablo Urdangarín, su familia le deja solo en un encuentro decisivo coincidiendo con el 50º aniversario de la monarquía

A pesar de ser figura clave en su equipo de balonmano, el nieto del rey Juan Carlos disputó el encuentro más relevante del torneo sin apoyo familiar directo, ya que sus allegados permanecieron en Madrid por actos conmemorativos oficiales

Pablo Urdangarín, su familia le

Eva González, entregada y enamorada, consolida su historia de amor con Nacho

Eva González, entregada y enamorada,

Al menos ocho muertos y 58 heridos por inundaciones y aludes en isla indonesia de Sumatra

Infobae

La ruta migratoria atlántica se enfría en África: ¿por qué cayeron las travesías en 2025?

Infobae

Vietnam se prepara para nuevas tormentas tras lluvias que dejaron un centenar de muertos

Infobae