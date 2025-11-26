Israel identifica los restos del último cuerpo entregado por Hamás

El Ejército de Israel ha confirmado este miércoles que los restos del último rehén entregado por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) han sido identificados y corresponden a Drod Or, secuestrado cuando se encontraba en su vivienda en Beeri durante los ataques del 7 de octubre de 2023.

"Queremos compartir el dolor y la pena con su familia a medida que intentamos lograr el regreso de todos los rehenes fallecidos en el marco del acuerdo alcanzado", han indicado las Fuerzas Armadas en un comunicado.

En este sentido, ha afirmado que Hamás "debe cumplir su parte del pacto y poner en marcha todas las medidas necesarias para entregar los restos de todos los rehenes a sus familias para que estas puedan enterrar sus cuerpos de forma digna".

Por su parte, el Gobierno ha mostrado su "más profunda tristeza a la familia de Or y a las de todos los rehenes". "Trabajamos con compromiso y determinación, de forma incansable, para traer de vuelta los restos de todos los rehenes para que reciban un entierro apropiado en su país", ha indicado la oficina del primer ministro, Benjamin Netanyahu, en un comunicado.

"Instamos a Hamás a cumplir con los compromisos alcanzados con los mediadores en el marco del acuerdo y devolver sus cuerpos". "No vamos a malgastar esfuerzos hasta que todos hayan vuelto, hasta el último de ellos", ha apuntado.