Irene Rosales, seria y molesta tras las últimas informaciones sobre Kiko Rivera

Visiblemente afectada por la controversia que rodea su ruptura, la colaboradora de televisión dejó claro ante los medios que prefiere no pronunciarse sobre recientes declaraciones de su expareja ni sobre su nueva relación sentimental

Cuando se le interrogó acerca de si Guillermo, su actual pareja, habría colaborado con algunas revistas nacionales que publicaron detalles sobre su relación, Irene Rosales optó por no responder y mantuvo el silencio ante la prensa. Esta actitud reservada se produce en un contexto de creciente interés mediático tras la reciente separación con Kiko Rivera y las noticias relacionadas tanto con el empresario como con las declaraciones públicas emitidas por el dj en televisión. Según informó el medio, Rosales ha dejado en claro, de forma reiterada ante las cámaras, que prefiere apartarse de la controversia y no hacer públicos sus puntos de vista sobre la situación actual.

De acuerdo con la información publicada, Irene Rosales manifestó de manera explícita su negativa a comentar las declaraciones recientes de su exmarido. Ante los rumores de que Kiko Rivera le habría pedido que no ofreciera declaraciones a los medios sobre la separación y las informaciones que rodean el proceso, Rosales desmintió haber recibido tal solicitud. “¡No por Dios! Nada, nada”, respondió cuando se le preguntó al respecto, dejando constancia de que cualquier silencio sobre el tema obedece a una decisión propia.

El medio consignó que Rosales no solo rechazó comentar lo dicho por Kiko Rivera en televisión, sino que también mostró su intención de no emitir opiniones indirectas o a través de otras personas. “No, no quiero”, aseguró la colaboradora de televisión cuando se le insistió sobre la posibilidad de pronunciarse tanto pública como privadamente en torno a la situación con su exmarido y las declaraciones difundidas en la televisión.

Por otra parte, la separación ha estado acompañada de una nueva etapa sentimental para Irene Rosales, quien mantiene una relación con Guillermo. Según reportó el medio, la atención mediática se intensificó luego de que se difundieran imágenes del dj Kiko Rivera acompañado por otra mujer, situación que llevó al propio Rivera a desmentir de manera pública que estuviera comenzando una nueva relación sentimental tras su ruptura con Rosales.

Las interacciones entre Rosales y la prensa han estado marcadas por la cautela. Diversos reporteros intentaron obtener su reacción ante las palabras de Kiko Rivera, quien, luego de declarar que el nuevo compañero de Irene nunca podría pasar inadvertido, pidió reserva sobre personas cercanas a su círculo. Cuando se le preguntó a Rosales si estas afirmaciones le habían causado molestia, evitó responder, adoptando una actitud seria y reservada, según detalló el medio.

El medio también señaló que los recientes episodios han impactado visiblemente a Irene Rosales, que continúa desempeñando su labor como colaboradora de televisión. Las polémicas y comentarios en torno a la exposición mediática de la pareja y sus allegados han generado un ambiente tenso, reflejándose en la actitud de Rosales durante sus breves encuentros con los medios de comunicación.

Finalmente, la interrogante sobre la supuesta implicación de Guillermo en la aparición de reportajes que relatan la historia de ambos en revistas nacionales quedó sin respuesta por parte de Rosales. Su decisión de evitar declaraciones al respecto forma parte de la postura mantenida en todo momento: desvincularse del debate público sobre su vida privada y no alimentar las especulaciones nacidas a raíz de su separación con Kiko Rivera y su posterior relación con Guillermo.

