Inspección de Trabajo multa con 1,1 millones a una subcontrata de las obras del Spotify Camp Nou

Inspecció de Treball ha propuesto una multa de 1,09 millones de euros a 'Extreme Works', una de las empresas subcontratadas por Limak para realizar las obras del Spotify Camp Nou, tras detectar a 79 trabajadores extracomunitarios sin papeles, han explicado fuentes de la Conselleria de Empresa y Trabajo de la Generalitat a Europa Press.

Según ha avanzado 'El Periódico' este miércoles, la inspección ha detectado 79 faltas muy graves por estos hechos. Esta multa se suma a los 1,87 millones de euros que Inspecció de Treball había impuesto a las subcontratas de 'Limak' hasta principios de este mes por 218 fraudes laborales.

EuropaPress

Infobae