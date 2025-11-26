Inma Sanz cree que "no debería haber ninguna duda" de que la final del Mundial 2030 se juegue en Madrid

La portavoz municipal, vicealcaldesa y delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, cree que "no debería haber ninguna duda" de que la final de la Copa del Mundo de Fútbol de 2030, organizada conjuntamente por España, Portugal y Marruecos, se tiene que jugar en Madrid.

"Creo que no debería haber ninguna duda de que fuera aquí, que si España plantea un Mundial con Portugal y con Marruecos la final debe ser en la capital de España", ha sostenido en una entrevista en 'Onda Madrid', recogida por Europa Press.

Preguntada sobre si hay dudas sobre esa final madrileña, la portavoz municipal no ha ocultado que las hay. "Desde luego, muchas. Yo no las tengo todas conmigo por quien debería promover que eso fuera, lo vaya a hacer, pero nosotros hemos hecho todo lo que está en nuestra mano, hemos recibido a las delegaciones, les hemos hablado de todo lo que tienen aquí", ha declarado.

Sanz ha asegurado que Madrid está a la altura y prueba de ello es que organizó la Cumbre de la OTAN, "que salió extraordinariamente bien, sin un solo incidente", o que tuviera que "organizar la final de la Copa de Libertadores prácticamente en una semana". Tampoco se ha olvidado de la Cumbre del Clima o el reciente partido de la NFL.