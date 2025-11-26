HBX Group dispara sus pérdidas hasta 69,5 millones en 2025 tras su OPV y nombra nuevo presidente

HBX Group, la tecnológica especializada en servicios de viajes, registró unas pérdidas atribuidas de 69,5 millones de euros en su ejercicio fiscal 2025, concluido a finales de septiembre, cifra casi tres veces superior (+190,9%) a los 'números rojos' de 23,9 millones que se anotó en el año precedente, según ha informado este miércoles la empresa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En un contexto marcado por el impacto de la salida a Bolsa el pasado mes de febrero, la firma ha explicado que su gasto financiero neto, de 180 millones de euros, incluyó 88 millones de euros relacionados con la estructura financiera previa a la oferta pública de venta (OPV) y con los costes de la refinanciación.

La tecnológica espera que los gastos financieros netos se reduzcan de forma "significativa" en periodos futuros gracias a la menor deuda neta y a las mejores condiciones acordadas en la refinanciación completada en el segundo trimestre.

Además, el gasto por impuestos ascendió a 17 millones de euros e incluyó cargos y gastos no recurrentes, principalmente relacionados con la OPV, que no son fiscalmente deducibles.

Los ingresos del grupo ascendieron a 720 millones de euros en su ejercicio fiscal 2025, un 4% más que en el ejercicio anterior, mientras que el resultado bruto de explotación (Ebitda) ajustado ascendió a 431 millones de euros, un 10% superior a tipo de cambio constante.

NUEVO PRESIDENTE

Junto a sus resultados anuales, HBX Group International ha anunciado este miércoles el nombramiento de James Bilefield como consejero no ejecutivo y presidente, en sustitución de Richard Solomons, que lleva en el cargo de presidente desde 2021.

En concreto, se propondrá el nombramiento de Bilefield como presidente en la junta general anual que el grupo celebrará el próximo 12 febrero.

Bilefield es actualmente presidente no ejecutivo en SThree, una consultora global de talento STEM, y ha ocupado cargos ejecutivos vinculados a la tecnología y transformación empresarial en diversos sectores. Así, por ejemplo, pilotó la transformación digital de Condé Nast International.

Antes de ello, desempeñó funciones de alta dirección en Yahoo! durante su fase de gran crecimiento. También fue CEO de OpenX y cofundó UpMyStreet tras una "exitosa" carrera en banca de inversión en JP Morgan Chase.

Además de su cargo como presidente no ejecutivo en SThree, que asumió en 2017, James es Patrono del Science Museum Group, Consejero No Ejecutivo en el UK Foreign, Commonwealth & Development Office y Asesor Senior en McKinsey & Company.

Sabine Hansen Peck, consejera independiente de HBX y presidenta del comité de nombramientos, ha subrayado que el consejo ha llevado a cabo una búsqueda "exhaustiva" para encontrar a su nuevo presidente y considera a Bilefield "el candidato idóneo".