Exponen más de 100 millones de registros sensibles de lectores y escritores de las plataformas GoodNovel y Webfic

Más de 100 millones de registros de lectores y escritores de las aplicaciones GoodNovel y Webfic, dedicadas a las novelas de ficción, han quedado expuestos en un servidor no seguro, revelando información sensible como análisis de comportamiento, detalles de contratos y esquemas narrativos de los proyectos.

GoodNovel y Webfic son dos plataformas muy populares a nivel global entre la comunidad de lectores de novelas de ficción y fanfiction, que dan la oportunidad a los escritores noveles de publicar sus textos. Ambas cuentan con millones de instalaciones en Android.

Un servidor de Elasticsearch no seguro ha expuesto una base de datos de más de 1,5TB, que contenía más de 101 millones de registros de los usuarios de estas plataformas, sin cifrar y accesibles desde la internet abierta.

Identificado por los investigadores de Cybernews, la base datos contiene información como nombres de usuarios, correos electrónicos y los 'hashes' de las contraseñas. De los lectores se han filtrado metadatos del dispositivo desde el que se conectan, así como el historial de lecturas, la actividad de la estantería y registros de las interacciones. También un análisis de comportamiento.

En el caso de los escritores, de quienes se han encontrado 257.663 registros, también se ha filtrado información relativa a la firma de contratos con editoriales, que incluye direcciones físicas y documentos gubernamentales, así como detalles del contrato, datos de pago y de las obras a publicar, incluidos los esquemas narrativos.

Desde Cybernews avisan de que los lectores y escritores afectados se exponen al robo de identidad, al fraude financiero o al robo de propiedad intelectual, como indican en un comunicado compartido en su blog.

A los afectados, les recomiendan cambiar las contraseñas de sus cuentas en GoodNovel y Webfic e implementar la autenticación multifactor. También que estén atentos a los correos sospechosos y a movimientos irregulares en sus cuentas bancarias.