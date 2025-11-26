El Rey agradece a Steinmeier su visita a Guernica, "un recordatorio del horror al que conducen los totalitarismos"

La visita del presidente alemán Frank-Walter Steinmeier a Guernica se ha convertido en un acontecimiento cargado de simbolismo, en tanto representa una acción conjunta de reconocimiento al sufrimiento que implicó el bombardeo de abril de 1937, durante la Guerra Civil Española. Según informó Europa Press, el rey Felipe VI agradeció el gesto del mandatario alemán, calificándolo como una iniciativa de reconciliación con fuerte carga histórica, y resaltó que el recorrido que ambos realizarán, junto con el Lehendakari Imanol Pradales, para rendir homenaje a las víctimas en el País Vasco, pretende profundizar en la memoria colectiva sobre tragedias cuyas consecuencias excedieron las fronteras españolas.

Durante la cena de gala que tuvo lugar en el Palacio Real, Felipe VI subrayó ante la Reina Letizia, el presidente del Gobierno Pedro Sánchez y el ministro de Asuntos Exteriores José Manuel Albares, que el bombardeo de Guernica constituye un recordatorio de “el horror al que conducen los totalitarismos”, frase citada por Europa Press. De acuerdo con el medio, el monarca remarcó que la evocación de este acontecimiento permite advertir sobre los peligros del extremismo, y difundió la idea de que la memoria es crucial para fortalecer los valores democráticos frente al auge de amenazas internacionales y la crisis del multilateralismo.

Europa Press reportó que en su intervención, el rey español puso énfasis en los desafíos actuales para las democracias, refiriéndose tanto al contexto inquietante en el orden internacional como a violaciones recientes de la legalidad, problemáticas que a su juicio afectan intensamente a Europa del Este con la prolongación de la invasión rusa a Ucrania, que se aproxima a su cuarto año, y que también repercuten en África y Oriente Próximo. En este sentido, Felipe VI sostuvo que España y Alemania deben reforzar la cooperación en cuestiones de seguridad y defensa, reivindicando los vínculos dentro de la OTAN y la Unión Europea. Europa Press detalló que dentro de esta colaboración resaltan las misiones conjuntas para promover la paz y la estabilidad, particularmente en el flanco oriental europeo, contexto que considera de especial interés ante la actual incertidumbre geopolítica.

El reinado de Felipe VI puso de manifiesto, según publicó Europa Press, que ni España ni Alemania tienen intención de resignarse a climas de discordancia, sino que apuestan a la búsqueda de armonía capaz de responder a retos como el avance del cambio climático, la transición energética o el cumplimiento de la agenda de desarrollo sostenible. Expresó que la cooperación en energías renovables, hidrógeno verde y eficiencia energética sitúa a ambos países como referentes para el resto de Europa. Además, Europa Press consignó que el monarca mencionó el desarrollo conjunto de soluciones en inteligencia artificial, robótica o digitalización industrial, como herramientas que apuntan a mejorar la competitividad y el bienestar social.

Los aspectos económicos y empresariales también recibieron espacio prominente en el discurso de Felipe VI, quien especificó que la industria del automóvil es un pilar esencial en las relaciones bilaterales. A este entramado económico, se suma el movimiento migratorio: el medio Europa Press cifró en más de 200.000 a los españoles que residen actualmente en Alemania, mientras que más de 116.000 alemanes han establecido su domicilio en España, datos que, a juicio del monarca, fortalecen el lazo humano entre ambos pueblos y refuerzan el ideal de una Europa integrada.

En materia cultural, Europa Press informó que Felipe VI aludió tanto a la tradición compartida que se remonta a figuras como Goethe y Cervantes, como a la vitalidad de los encuentros contemporáneos, desde la Feria del Libro de Fráncfort hasta certámenes cinematográficos como la Berlinale y el Festival de Cine de San Sebastián. El monarca se refirió también a los miles de estudiantes que participan en intercambios académicos y profesionales entre España y Alemania, y valoró el aprendizaje de las lenguas alemana y española como un “gran regalo” por su proyección global, información reflejada en las publicaciones de Europa Press.

El jefe del Estado español rememoró el papel que desempeñó Alemania en el proceso de reincorporación de España a Europa después de la dictadura, así como el apoyo que España brindó a la reunificación alemana. Felipe VI indicó la necesidad de analizar el pasado con humildad y sentido histórico para poder afrontar las responsabilidades morales que plantea el presente, y trasladó a la delegación alemana el deseo de que encuentren en España la misma acogida y afecto que los españoles han sentido previamente por parte del pueblo alemán. Según Europa Press, el rey enfatizó el camino conjunto entre ambos países, e invitó a perseverar en la consolidación de la amistad y la colaboración futura.

Por su parte, el presidente Steinmeier advirtió durante el acto sobre la presión que ejercen fuerzas extremistas sobre las democracias liberales y sobre la amenaza dual que, en su opinión, enfrenta la época actual. Según consignó Europa Press, Steinmeier puntualizó que “nuestra época está amenazada por una doble amenaza”: la guerra en Ucrania ha generado destrucción y una crisis del sistema de defensa europeo; de manera paralela, existe un riesgo sobre las libertades y el vínculo transatlántico con Estados Unidos. El presidente alemán consideró que el mundo se encuentra ante la inminencia de una nueva era de desafíos.

La agenda de Steinmeier en España incluyó una reunión bilateral con Felipe VI en el Palacio de la Zarzuela, acompañado del secretario de Estado para la Unión Europea, Fernando Sampedro, y el embajador español en Alemania, Pascual Navarro, como informó Europa Press. Tras este encuentro, los Reyes ofrecieron un almuerzo protocolar al presidente alemán y su esposa, evento que precedió una reunión paralela entre la Reina Letizia y la primera dama alemana, Elke Buedenbender. Según detalló Europa Press, este encuentro, desarrollado en la Galería de las Colecciones Reales y con la presencia de la secretaria de Estado de Comercio, Amparo López Senovilla, centró el diálogo en la promoción de la igualdad de género en España.

Previamente, la comitiva alemana recibió honores militares en el Palacio Real, en presencia de Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, acto protocolar reseñado por Europa Press. El presidente Sánchez debía también recibir a Steinmeier en La Moncloa ese jueves, como parte de la programación oficial. Según reportó Europa Press, la visita de Estado de Steinmeier se inscribe como la primera de este tipo desde que ocupa el cargo y supone una respuesta a la invitación realizada por los Reyes durante su visita a Alemania en octubre de 2022. Aunque Steinmeier ya había asistido a España en 2018 para el Foro hispano-alemán, Europa Press recordó que la última visita de Estado por un presidente federal alemán databa del año 2002.