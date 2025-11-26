El presidente de Taiwán anuncia un aumento de 34.500 millones de euros en el presupuesto de Defensa

El presidente de Taiwán, Lai Ching Te, ha anunciado este martes que, "en respuesta a la creciente presión de Pekín", su Gobierno introducirá un presupuesto suplementario de defensa de 40.000 millones de dólares (unos 34.500 millones de euros), comprometiéndose a elevar al 5 por ciento del producto interior bruto (PIB) el gasto público en este ámbito, en un mensaje en el que ha ensalzado la "búsqueda de paz mediante la fuerza" de la Administración de Donald Trump en Estados Unidos.

"En respuesta a la creciente presión de Pekín, se espera que nuestro gasto en defensa, que ya se ha duplicado en los últimos años, alcance el 3,3 por ciento del PIB para el próximo año", ha anunciado en una carta abierta publicada por el 'Washington Post' en la que se ha comprometido "a elevar este nivel al 5 % para 2030, lo que representa la mayor inversión militar sostenida en la historia moderna de Taiwán".

En esta línea, ha asegurado que su Gobierno "introducirá un presupuesto suplementario histórico de defensa de 40.000 millones de dólares (unos 34.500 millones de euros)" que financiará "importantes adquisiciones de armas a Estados Unidos" y "mejorará las capacidades asimétricas" de la isla. "Con ello, buscamos reforzar la disuasión al introducir mayores costes e incertidumbres en la toma de decisiones de Pekín sobre el uso de la fuerza", ha explicado.

"Mi mensaje es claro: la dedicación de Taiwán a la paz y la estabilidad es inquebrantable", ha aseverado en un texto en el que también ha apuntado a inversiones en tecnología e industria defensivas, así como a la colaboración con "países afines". Al hilo, ha señalado que su Gobierno buscará "vínculos de seguridad más estrechos con socios y aliados de confianza". "Trabajando junto con Estados Unidos y otras democracias afines, confiamos en que la paz prevalecerá", ha querido subrayar.

Con respecto a Pekín, Lai ha declarado estar "acelerando el desarrollo de T-Dome, un sistema de defensa integrado de múltiples capas diseñado para proteger a Taiwán de los misiles, cohetes, drones y aviones de combate de la República Popular China".

Su estrategia, ha manifestado, pasa por "aumentar los costes de la escalada militar" y, simultáneamente, minimizar el riesgo de desescalada", en aras de que el peligro por un posible conflicto "supere siempre el precio de la paz".

"Garantizaremos que la seguridad y la soberanía de Taiwán se defiendan no solo con retórica, sino también con acciones contundentes y decisivas", ha concluido, no sin antes volver a destacar la estrategia de Washington de "la paz a través de la fuerza".