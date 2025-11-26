El MNCN exhibe desde mañana 'El esqueleto del cambio climático', una escultura que recoge las anomalías de temperaturas

El Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN-CSIC) exhibirá este jueves en su puerta principal 'El esqueleto del cambio climático', una escultura de más de tres metros creada por 'Tangible Data' que representa la evolución de las anomalías de temperaturas desde 1880 hasta 2024.

Como ha detallado el MNCN en un comunicado, la escultura permanecerá expuesta durante dos años con el objetivo de "unir el diseño, el arte, la ciencia y la tecnología para hacer tangible el cambio climático al transformar datos científicos en una experiencia visual y educativa".

A partir de los datos de la NASA GISTEMP --que no son valores absolutos de grados, sino desviaciones respecto a la media del periodo base (1951- 1980)-- más de 60 piezas de hierro componen una estructura que imita un esqueleto y sus vértebras, cada una, en representación de una década. Sin embargo, la última no tiene costilla para invitar "al debate sobre el futuro no escrito del clima".

Asimismo, pretende "llamar la atención e invitar al público a reflexionar sobre la evolución del clima, algo imprescindible en el contexto actual", ha señalado el vicedirector de Exposiciones del MNCN, Borja Milá.

Para 'Tangile Data', convertir los datos en objetos físicos o esculturas permite "conectar de manera emocional con las personas y generar espacios de aprendizaje", ya que pone los datos "en manos de audiencias no expertas", lo que, esperan, "se traduzca en atracción de nuevos públicos interesados y concienciados con el cambio climático".