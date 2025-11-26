Dos detenidos por el homicidio de la mujer que fue hallada en una caravana en Motril

La Policía Nacional ha detenido en Motril (Granada) a un hombre de 65 años como presunto autor material del homicidio de la mujer de 47 años que fue hallada muerta junto a una caravana en un paraje de la localidad costera en julio del año pasado.

Los agentes han detenido a una segunda persona, otro hombre de 52 años, como presunto autor de un delito de encubrimiento. Se trata de la expareja sentimental de la fallecida.

Las detenciones se produjeron el pasado lunes, según han confirmado a Europa Press fuentes policiales, y ambos han pasado ya a disposición judicial.

Los hechos se remontan al mes de julio del año pasado, cuando una mujer de 47 años fue encontrada muerta junto a una caravana en un paraje de Motril.

Una exhaustiva investigación policial llevada a cabo por agentes de la comisaría de Policía Nacional en Motril ha concluido con la detención de estos dos varones.

El mayor de ellos ha sido imputado como presunto autor material del crimen y el otro, expareja sentimental de la fallecida, a título de encubridor, según detalla en una nota el Cuerpo Nacional de Policía.