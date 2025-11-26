Condenado a más de cuatro años en Turquía un periodista por supuestas amenazas a Erdogan

Un tribunal de Turquía ha condenado este miércoles a cuatro años y dos meses de cárcel al conocido periodista Fatih Altayli por supuestas amenazas al presidente, Recep Tayyip Erdogan, una sentencia que aún puede ser apelada por el reportero, detenido en junio por las fuerzas de seguridad.

Altayli fue imputado a raíz de unos comentarios realizados en su canal de YouTube, donde analizó un sondeo que apuntaba que el 70 por ciento de la población se oponía a que Erdogan fuera presidente de forma vitalicia y subrayó que los turcos nunca cederían su derecho a votar, citando como ejemplo la expulsión por la fuerza de varios gobernantes otomanos.

El tribunal ha ordenado además que el periodista siga bajo custodia a la espera de la ratificación de la sentencia al considerar que existe un riesgo de fuga, mientras que sus abogados han anunciado ya que presentarán una apelación y han reclamado su absolución, rechazando los cargos contra él, según ha informado el diario turco 'Cumhuriyet'.

"Mi cliente lleva 158 días detenido. No se han presentado más pruebas en el caso (...) al margen de las declaraciones en YouTube. No hay crimen con elementos materiales establecidos. La afirmación de que el presidente podría tener miedo por las declaraciones de mi cliente son absurdas", ha sostenido Omer Teker, abogado de Altayli, de 63 años.

La oposición ha denunciado la creciente deriva autoritaria de Erdogan y el Gobierno turco por el aumento de las condenas y medidas contra periodistas, políticos, activistas y artistas, en el marco de una campaña de represión contra voces consideradas críticas con las autoridades del país euroasiático.