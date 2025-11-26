Antonio Resines reaparece tras su ingreso en la UCI acompañado de su mujer

Antonio Resines vuelve a ser noticia tras su último susto de salud. El veterano actor cántabro, que ya estuvo ingresado en la UCI en el año 2021 por una grave complicación derivada del coronavirus y atravesó entonces un cuadro crítico que puso en serio riesgo su vida, ha tenido que volver a ser hospitalizado este 13 de noviembre durante ocho días, tal y como adelantó en exclusiva la revista 'Semana'. Este nuevo ingreso, en el cual pasó tres días en la Unidad de Cuidados Intensivos, llega después de aquel episodio tan severo, que marcó un antes y un después en su trayectoria personal y en la forma en la que afronta cualquier problema de salud.

Horas después de hacerse pública la información, el actor reaparecía ante las cámaras, ofreciendo una breve pero significativa imagen de tranquilidad. Antonio fue captado saliendo con rapidez, subiendo a un taxi acompañado por su mujer, la productora Ana Pérez-Lorente. A pesar de la insistencia de los medios por conocer más detalles sobre su estado, el actor zanjó cualquier intento de obtener explicaciones con un escueto "no puedo, no puedo", dejando claro que, por el momento, prefiere mantener en la más estricta intimidad las causas de este nuevo ingreso.

En un intento de calmar la preocupación de la opinión pública, Resines sí quiso lanzar un mensaje de relativa tranquilidad, asegurando que se encuentra "muy bien". Sin embargo, evitó en todo momento explicar la dolencia o el motivo exacto que le llevó a estar hospitalizado, limitándose a restarle importancia con un lacónico "nada".

Con esta actitud, el intérprete deja claro que su prioridad ahora es centrarse en la recuperación lejos del foco mediático. Tal y como ha adelantado la revista 'Semana', el actor ya se encuentra en casa tras pasar más de una semana ingresado en el Hospital San Rafael de Madrid, un revés de salud que le ha obligado a cancelar todos sus compromisos profesionales, incluida su esperada participación en el programa 'Top Chef'.