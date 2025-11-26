Agencias

Anabel Pantoja hace balance de su paso por 'Bailando con las estrellas'

Anabel Pantoja y Álvaro Cuenca se han dejado ver este miércoles 26 de noviembre ante las cámaras de la prensa en un encuentro con los finalistas de 'Bailando con las Estrellas' y allí han desvelado cómo se enfrentan a la recta final del concurso.

Anabel reconocía que "todavía" no se cree que "estemos aquí", pero "felices porque es una recompensa después de tres meses de esfuerzo y constancia con él". Además, explicaba que se lleva la experiencia y un amigo porque "al final lo más importante que hemos transmitido al público es que salimos a bailar y están bailando dos amigos".

En cuanto a sus lesiones, la sobrinísima comentaba que ha estado fastidiada con la rodilla, pero "el lunes fuimos a Sevilla a grabar unas cosas y cogiendo a Alma en el AVE y me dio un tirón aquí". Eso sí, advertía que "no voy a abandonar" porque "para qué, me quedan tres días, cumplimos el trabajo y ya está".

Por último, Anabel aseguraba que el concurso le ha servido de mucho a nivel personal, ya que "de no tener una rutina y no estar preparada físicamente, a esto" y, además, se ha dado cuenta que "yo pensaba que el público no estaba tanto conmigo y... hay gente que me quiere y, de hecho, estamos aquí por ellos".

