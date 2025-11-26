Al menos dos palestinos muertos en ataques de Israel contra la Franja de Gaza

Al menos dos palestinos ha muerto y varios han resultado heridos este miércoles en sendos ataques perpetrados por el Ejército de Israel contra la localidad de Beni Suheila, situada cerca de Jan Yunis, y en el campo de Maghazi, en la Franja de Gaza.

Fuentes cercanas al asunto han indicado que una de las víctimas mortales corresponde a un joven de 20 años, que falleció tras ser alcanzado por un bombardeo cerca de la escuela Al Farabi, en Beni Suheila, según informaciones recogidas por el diario 'Filastin', afín al Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

La segunda víctima mortal ha fallecido debido a la gravedad de las heridas sufridas cuando se encontraba junto a un grupo de residentes cerca del campo de Maghazi, en el centro de la Franja, en el momento del ataque.

Estos ataques han sido perpetrados a pesar del alto el fuego que entró en vigor desde el 10 de octubre al hilo del acuerdo entre el Gobierno israelí y el Hamás para aplicar la primera fase del plan de Estados Unidos para el enclave palestino.